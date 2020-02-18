ضبط 4 أشخاص سرقوا خزينة شركة خاصة بالإسكندرية

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزة، يفيد بورود بلاغ بسرقة خزينة إحدى الشركات كائنة بدائرة القسم. وبالمعاينة والفحص تبين وجودكسر باب الشركة ووجود بعثرة بمكتب مدير الشركة وسرقة الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ 39,274 جنيه، بعض الأوراق والمفاتيح الخاصة بفرع آخر للشركة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم أربعة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم مبلغ 21,420 جنيه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر أحد المتهمين لسابقة عمله بمحل مجاور لمقر الشركة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها ليلاً عقب إنصراف العاملين بها، والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية وفى سبيل تنفيذ مخططه الإجرامى قام بالإتفاق مع باقى المتهمين، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم أيدوها، وتم بإرشاد أحدهم ضبط الخزينة المستولى عليها بمسكنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.