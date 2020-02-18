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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:49 م
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ضبط 4 أشخاص سرقوا خزينة شركة خاصة بالإسكندرية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:39 م
ضبط 4 أشخاص سرقوا خزينة شركة خاصة بالإسكندرية خزينة مسروقة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط 4 أشخاص بسرقتهم خزينة شركة، والاستيلاء على مبالغ مالية.
 
تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزة، يفيد بورود بلاغ بسرقة خزينة إحدى الشركات كائنة بدائرة القسم. وبالمعاينة والفحص تبين وجودكسر باب الشركة ووجود بعثرة بمكتب مدير الشركة وسرقة الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ 39,274 جنيه، بعض الأوراق والمفاتيح الخاصة بفرع آخر للشركة.
تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم أربعة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم مبلغ 21,420 جنيه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر أحد المتهمين لسابقة عمله بمحل مجاور لمقر الشركة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها ليلاً عقب إنصراف العاملين بها، والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية وفى سبيل تنفيذ مخططه الإجرامى قام بالإتفاق مع باقى المتهمين، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم أيدوها، وتم بإرشاد أحدهم ضبط الخزينة المستولى عليها بمسكنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".
 
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الاسكندريه

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