ضبط 185 ألف كتاب تعليمى أزهرى بمخزن غير مرخص بالشرابية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية الحقوق الملكية الفكرية فى ضبط عدداً من جرائم التعدى على الحقوق الملكية، فى ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (عامل بمخزن كتب - بدائرة قسم شرطة الشرابية) لقيامه بحيازة (185790 نسخة) لكتب تعليمية خاصة بالمعاهد والمدارس الأزهرية بدون تصريح من الجهات المعنية.

وأثمرت الجهود عن ضبط ( 2 مقهى بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيام القائمين عليها بعرض مصنفات سمعية وبصرية بدون ترخيص ودون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، أكد أن تزوير الكتب، وتقليد العلامة التجارية لدور النشر، تؤدي إلى خسائر فادحة تحد من استمرار عمل أي دار نشر.

وأضاف عبده ، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «يجب حماية الناشر والصناعة الجيدة، وعمل إعفاءات على الورق وماكينات الطباعة، وتخفيض الرسوم الجمركية لخروج الكتاب»، مؤكدا على ضرورة دعم تصدير الكتاب، وليس فرض رسوم جمركية عليه مثل أي سلعة.

وأوضح رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن ما يقرب 1200 ناشر يعملون في مصر، ويصدرون الكتب لمختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن عقوبة تزوير الكتب في القانون الجديد تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه لـ 10 آلاف جنيه.