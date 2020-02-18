ضبط تشكيل عصابى قتل فكهانى بطلق نارى فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من ضبط تشكيل عصابى، قتل فكهانى بطلق نارى فى الرقبة حال قيامهم بسرقته بالإكراه حال عودته على أحد الطرق بناحية مركز المنصورة .

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مامور مركز شرطة المنصورة بمصرع إبراهيم ع م. 26 سنة فكهانى، ومقيم بمنطقة سندوب دائرة قسم اول المنصورة، و هو مصاب بطلق نارى بفتحتى دخول و خروج بالرقبة .

وعلى الفور انتقل الرائد احمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، وبسؤال مرافقه كريم م. ف. 28 سنة سائق و مقيم بمنطقة سندوب، قرر أنه حال عودتهما من قرية نوسا بمركز أجا، مستقلين دراجتهما البخارية قيادة القتيل بطريق ترابي وسط الزراعات ليلا بنطاق قرية ميت خميس، فوجئ بقيام 3 أشخاص مجهولين بإطلاق النيران، واستولوا على دراجتهم النارية و 2 تليفون محمول.

وعلى الفور أمر مدير مباحث المديرية بتشكيل فريق بحث، وكشف تفاصيل الحادث، حيث تم القبض على كلا من محمد ا. 20 سنة عامل و محمود ع. 30 سنة عامل، و هو مسجل خطر، وسبق القبض عليه في قضية شروع في قتل ، و محمد ع. 21 سنة عامل و جميعهم مقيمين بدائرة نقيطة بمركز المنصورة وكما تم القبض على احمد م. 19 سنة سائق توك توك من قرية الحواشة والذى سبق اتهامه في قضية سلاح دون ترخيص.

وتبين قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في سرقة الدراجات النارية و الذين اعترفوا بالواقعة وبحيازة الأول فرد خرطوش والثانى بندقية خرطوش و حال مقاومة المجنى عليه، قام الثانى باطلاق عيار نارى اصاب القتيل و بارشادهم تم ضبط الاسلحة و الطلقات و الدراجه البخارية، حيث كانوا قد باعوها بناحية ميت غمر لشخص يدعى مصطفي ع. 21 سنة و كذلك ضبط 2 محمول و باشرت النيابة التحقيق بالحادث.