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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:49 م
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صور.. وفد أمريكى يتابع مشروع إعادة إكتشاف الأصول التراثية الثقافية بإسنا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:44 م
صور.. وفد أمريكى يتابع مشروع إعادة إكتشاف الأصول التراثية الثقافية بإسنا الوفد الأمريكى
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، ممثلي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في زيارتهم لمتابعة العمل في مشروع إعادة إكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا، وذلك في إطار متابعة أنشطة مشروع "إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة اسنا"، والذي يقوم بتنفيذه كل من شركة" تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة " وشركة " سي. آى . دى للاستشارات" في إطار الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر " سايت " والتي تتم بالتعاون بين وزارة التعاون الدولى ووزارة الآثار ووزارة السياحة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف زيادة تنافسية في قطاع السياحة وتطوير مواقع التراث الثقافى في مصر.

وتفقد الوفد برفقة رئيس مدينة إسنا، مواقع الترميم وإعادة التأهيل التي تتم حاليًا بالمنطقة، من إعادة إحياء سوق القيسارية التراثي، ووكالة الجداوي، و المئذنة العمرية بهدف زيارة تصوير وتوثيق أنشطة الوكالة الأمريكية، وخلال اللقاء أعرب سليمان عن سعادته البالغة بزيارتهم لمدينة اسنا، مشيداً بالأعمال التى تقوم بها شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولة في مشروعها بمدينة اسنا وما تقدمه من إنجاز فى منطقة معبد إسنا الذي يشهد عملية إعادة وتأهيل المواقع الأثرية والمباني ذات التراث المعمارى المتميز بهدف الحفاظ على الأصول التراثية والثقافية المتنوعة بقلب مدينة اسنا، وتحسين العوائد الاقتصادية لسكان المنطقة من خلال أنشطة التنمية السياحية وتحسين فرص العمل فى هذا المجال.

ويهدف مشروع "إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا"، إلى إطلاق إمكانات التراث الثقافي المتنوع لمدينة اسنا، بما يمهد لإعادة إحياء تلك المنطقة بصورة مستدامة، ووضع المدينة بما تشكله من معالم تراثية متميزة على الخريطة السياحية بمصر، ويتم ذلك من خلال الحفاظ على عدد من المواقع التراثية بمركز المدينة، ووضع خطط إدارة ملائمة لتلك المواقع ،وتوثيق وترويج التراث الثقافي للمدينة ورفع الوعى به، بالإضافة إلى تحسين العوائد الاقتصادية لسكان المنطقة من خلال أنشطة التنمية السياحية وتحسين فرص العمل فى هذا المجال.

 

 

وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مدينة إسنا جنوب الأقصر (2)
وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مدينة إسنا 
 
 
وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مدينة إسنا جنوب الأقصر (1)
وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مدينة إسنا 

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