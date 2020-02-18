صور.. منطقة الأقصر الأزهرية تجرى مسابقة لاختيار الطالبة المثالية.. إعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أجرت رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، مسابقة الطالبة المثالية على مستوى المنطقة، وذلك تحت إشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث خضعت الطالبات المشاركات في المسابقة لإختبارات في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والثقافة العامة، بالإضافة إلى التفوق العلمي وشهادة من المعهد تؤكد على حسن السيرة والسلوك الطيب.

وقد أسفرت النتيجة فى المرحلة الإعدادية عن نجاح الطالبة أماني سلطان محمود من معهد فتيات الدير في الفوز بالمركز الأول، وحلت الطالبة زمزم سعدى عبد العزيز من معهد فتيات المنشاه العماري في المركز الثاني، بينما جاءت الطالبة منة محمود محمد من معهد فتيات العنانية بالمركز الثالث، أما تصفيات المرحلة الثانوية فقد فازت الطالبة هاجر عبدالله عبدالعزيز " فتيات العنانية" بالمركز الأول وجاءت الطالبة رنا حسين السيد " فتيات طفنيس " في المركز الثاني؛ ونجحت الطالبة إيمان أحمد محمد " فتيات الدير " في الحصول على المركز الثالث.

وأشرف على فعاليات المسابقة أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وعبد الجليل محمد عبد الجليل مدير الإدارة والدكتور يحيى عبدالسلام محمد موجه عام التربية الاجتماعية والشيخ بدوي محمود موجه العلوم الشرعية وشيرين محمد وطه سعيد مسئولا النشاط الثقافي للفتيات والبنين برعاية الطلاب.

وكانت قد أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة ورئيس المنطقة، أنه في إطار دور الأزهر التعليمي والتربوي والتوعوي وحرصه الدائم على تحقيق الحفاظ على المقاصد التي أكد الإسلام على رعايتها والحفاظ عليها وأهمها "حفظ النفس"، وإنطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية أطلق الأزهر الشريف مبادرة عامة للوقاية من الأمراض والأوبئة عموما تحت عنوان "وقاية"، وذلك بناءاً على توجيهات وكيل الأزهر الشريف.

وقال خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة ورئيس منطقة الأقصر الأزهرية – فى بيان صحفى – أنه تقرر أن تشارك جميع المعاهد الأزهرية بإلقاء كلمة توعوية يومياً في طابور الصباح بصورة يومية، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجارى.



رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية تجرى مسابقة الطالبة المثالية



رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية تجرى مسابقة الطالبة المثالية