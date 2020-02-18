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صور.. مبادرة الأنيميا والتقزم تصل لمدرسة الأقباط الكاثوليك لفحص الطلبة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:09 م
صور.. مبادرة الأنيميا والتقزم تصل لمدرسة الأقباط الكاثوليك لفحص الطلبة جانب من الفحص
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصرلليوم الثامن على التوالى، اليوم الثلاثاء، مواصلة فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص تلاميذ وطلبة المرحلة الابتدائية، والتي أطلقتها هيئة التأمين الصحى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ومنسقى الحملة كلا من الدكتور أحمد الخضري نائب مدير الفرع، والدكتورة رحاب علي مدير المكتب الفنى، بفحص طلبة مدارس مدينة الأقصر ومدرسة أبو الحجاج، وذلك بعد الانتهاء من فحص طلبة وتلاميذ مدرسة عمار بن ياسر بإدارة البياضية التعليمية وعدد من مدارس البياضية ومدينة الأقصر.

ووصلت الحملة لمقر مدرسة الأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر والتي يبلغ عدد تلاميذها 275 طالب، والتي تشمل 6 فصول دراسية، حيث واصل فريق عمل من هيئة التأمين الصحي فحص الطلبة، حيث أن تلك المبادرة تأتي فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الإبتدائية، والتى تستهدف إجراء عمليات المسح الطبى لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.

ومن جانبه يقول الدكتور محمود عبدالوهاب مدير التأمين الصحي بالأقصر، أنه يتم داخل مدارس الأقصر بصورة يومية فحص التلاميذ والطلبة مع بدء الفصل الدراسى الثانى، حيث تقرر البدء في فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص تلاميذ وطلبة المرحلة الابتدائية، ووجه بضرورة تذليل كافة العقبات والمعوقات لضمان المسح للطلاب، وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عماد كاظم رئيس هيئة التأمين الصحي.

وكان قد تابع الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أعمال فعاليات المبادرة الرئاسية، لطلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة وادي الملكات الابتدائية، حيث رافقه سعيد عبده مندوب وزارة التربية والتعليم للمتابعة، والدكتورة رحاب على مدير المكتب الفني للمبادرة بالأقصر، وقال إن فعاليات المبادرة الرئاسية انطلقت يوم الإثنين 10 فبراير الجاري وتستمر حتى 9 مارس القادم لطلاب المدارس الابتدائية بمدارس:- (وادي الملكات الابتدائية - مدرسة  طارق بن زياد الابتدائية - مدرسة  أبو بكر الصديق الرسمية لغات - مدرسة أبو الحجاج الابتدائية)، وذلك من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، وذلك طبقاً للجدول الزمنى المقرر بواسطة 12 فريق عمل بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحى  بالأقصر.

 

مبادرة الأنيميا والتقزم تصل لمدرسة الأقباط الكاثوليك لفحص الطلبة (1)
مبادرة الأنيميا والتقزم تصل لمدرسة الأقباط الكاثوليك لفحص الطلبة 

مبادرة الأنيميا والتقزم تصل لمدرسة الأقباط الكاثوليك لفحص الطلبة (3)
مبادرة الأنيميا والتقزم تصل لمدرسة الأقباط الكاثوليك لفحص الطلبة 

مبادرة الأنيميا والتقزم تصل لمدرسة الأقباط الكاثوليك لفحص الطلبة (5)
مبادرة الأنيميا والتقزم تصل لمدرسة الأقباط الكاثوليك لفحص الطلبة 

 


الاقصر

مبادرة الكشف عن الانيميا والتقزم بالاقصر

اخبار مصر اليوم

وزارة التربية والتعليم

فحص طلبة المدارس بالاقصر

مدرسة الاقباط الكاثوليك

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