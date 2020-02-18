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صور.. طلاب المدارس اليابانية يمارسون الألعاب كنشاط تعليمى ضمن "التوكاتسو"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:59 ص
صور.. طلاب المدارس اليابانية يمارسون الألعاب كنشاط تعليمى ضمن "التوكاتسو" طلاب المدارس اليابانية يتعلمون أنشطة التوكاتسو
كتب محمود طه حسين

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نشرت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صورا لطلاب المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة بنى سويف يمارسون الألعاب داخل المدرسة كنشاط تعليمى ضمن أنشطة التوكاتسو التى تقوم عليها تجربة المدارس المصرية اليابانية بمشاركة معلمى المدرسة والاخصائى الاجتماعى. 
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن التعلم من خلال اللعب هو أسلوب مهم فى منظومة التعليم فى المدارس اليابانية لأن الطالب يشعر بمتعة فى التعلم من خلال ممارسة هذه الانشطة، موضحة أن جميع أساليب التعلم فى النظام الجديد للتعليم والتى من ضمنها المدارس المصرية اليابانية تعتمد على إكساب الطالب مهارة حقيقة من خلال أنشطة متنوعة سواء داخل الفصل مع زملائه او فى الأماكن المخصصة للألعاب وممارسة الأنشطة بالمدارس.

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
 
وتعتمد الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية على التوكاتسو، وهى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة.
 
طلاب المدارس اليابانية يتعلمون من خلال اللعب كأحد أنشطة التوكاتسو (1)
 

 

طلاب المدارس اليابانية يتعلمون من خلال اللعب كأحد أنشطة التوكاتسو (2)
 

 

 

طلاب المدارس اليابانية يتعلمون من خلال اللعب كأحد أنشطة التوكاتسو (3)
 

 

 

طلاب المدارس اليابانية يتعلمون من خلال اللعب كأحد أنشطة التوكاتسو (4)
 

 

 

طلاب المدارس اليابانية يتعلمون من خلال اللعب كأحد أنشطة التوكاتسو (5)
 

 

 

طلاب المدارس اليابانية يتعلمون من خلال اللعب كأحد أنشطة التوكاتسو (6)
 

التربية والتعليم

أنشطة التوكاتسو

الترم الثانى

اخبار مصر

اخبار مصرية

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