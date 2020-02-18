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خالد صلاح
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صور.. تعليم الوادى الجديد: إجراءات لمنع الألعاب الخطيرة بين طلاب المدارس

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:10 م
صور.. تعليم الوادى الجديد: إجراءات لمنع الألعاب الخطيرة بين طلاب المدارس
الوادى الجديد – فريق المحافظات

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد عن تنفيذ عدد من الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار ظاهرة انتشار عدد من الألعاب والتحديات الخطيرة بين طلاب المدارس على مواقع الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة والتى تسبب ضررا بدنيا خطيرا لمن يمارسها ومنها لعبة التحدى المميت والتى يقوم فيها اثنين بعرقلة شخص ثالث ليسقط على الأرض وترتطم أضعف منطقة فى رأسه على الأرض مباشرة وهو ما قد ينتج عنه حدوث سكتة دماغية أو نزيف فى المخ.

وقال صلاح مرغنى مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فى تصريح خاص لـ اليوم السابع "، إنه فور وصول الاشارة من وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن تم توزيعها على إدارات المتابعة وموجهى علم النفس والفلسفة والاخصائيين الاجتماعيين والادارات النوعية وتم التنبيه مشددا على منع تلك الألعاب ومتابعة تنفيذ تلك التوجيهات بدقة متناهية، مؤكدا على أن تلك الاجراءات احترازية لكون طلاب المحافظة مسالمين بطبيعة أهل الوادى الجديد ولا تنتشر بينهم تلك الالعاب والظواهر السلبية الا فى حالات فردية يتم التعامل معها بمنتهى الاحتراف التوجيهى لتقويم السلوك السلبى ومنع تكراره مرة أخرى .

وأضاف مرغنى أنه يقوم بالمرور اليومى على المدارس فى أغلب اوقات اليوم الدراسى ويتفقد سلوكيات الطلاب بصورة مفاجئة ويرصد عبر شبكة الانترنت منظومة العمل فى كافة الادارات التعليمية عبر تطبيق سكاى بى لرصد أحوال مدارس المحافظة عن بعد مؤكدا على أن العبء الاكبر يقع على أخصائى علم النفس والفلسفة والاجتماع نظرا لطبيعة عملهم وقربهم من الطلاب والطالبات وهم على كفاءة عالية للتعامل مع تلك الظواهر السلبية ومنع ظهورها فى المدارس بالوادى الجديد .

ومن جانبه أشاد معتز عبد الله أحد أولياء الأمور بالداخلة بتوجيهات وزارة التربية والتعليم والاجراءات التى تنفذها المديرية بالمحافظة لمنع تلك الالعاب الخطيرة من الانتشار بين الطلاب، مؤكدا على أن أولياء الامور بالمحافظة على وعى كامل بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى ويتم فلترته للأبناء وتعريفهم بمدى خطورة ذلك على حياتهم وهو ما يسفر عن اختفاء تلك الظواهر فعليا من المدارس.

وأضاف محمد حسين ولى أمر بالخارجة أن تلك الألعاب التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى يجب أن يتم السيطرة عليها ومنع نشرها من خلال الشركة المسئولة عن هذا التطبيق وفى حال عدم التوامها يتم مقاطعتها والابلاغ عن تلك التطبيقات واجبارها على تغيير سياستها حتى لا تتعرض للخسائر نتيجة تلك المقاطعة والابلاغات عنها مؤكدا على أن طلاب المحافظة ليس لديهم ميول عدوانية ولا يقلدون ما يشاهدونه بسهولة نظرا للتنشئة الاسرية والترابط المجتمعى الذى تتميز به مدن وقرى المحافظة .

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