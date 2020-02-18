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صور.. تعرف على استعدادات "رياضة القليوبية" لأولمبياد الطفل المصرى 2020

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:05 م
صور.. تعرف على استعدادات "رياضة القليوبية" لأولمبياد الطفل المصرى 2020 اجتماع تنسيقي مع مسئولى الطلائع والرياضة بالمديرية
القليوبية – إبراهيم سالم - نيفين طه

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عقد الدكتور محمود الصبروط مدير عام مديرية الشباب بالقليوبية اجتماعا تنسيقيا مع مسئولى الطلائع والرياضة بالمديرية والإدارات الفرعية ذلك مناقشة استعدادات القليوبية للاشتراك فى مشروع اولمبياد الطفل المصرى الثانى 2020.

وناقش الاجتماع ضرورة تحفيز مشاركة مراكز الشباب والتسجيل، و توفير كل مايلزم من تجهيزات من كمبيوترات وورق تصوير وفايلات للمسجلين، والاهتمام بمتابعة الاوراق المطلوبة للمدربين واللاعبين .

كما تم التأكيد على أن يتم تسجل إدارة شباب الخانكة بمركز شباب العيايدة، وادارة شباب شبرا بمركز شباب 15 مايو، ادارة شباب طوخ وشبين بالموقع الخاص بمركز شباب مشتهر، وادارة شباب كفرشكر وبنها تسجل بموقع مركز شباب مدينة بنها، وادارة شباب القناطر وقليوب تسجل بموقع مركز شباب مدينة قليوب .

يستهدف المشروع المرحله السنية مواليد 2006/2007/2008

كما يهدف المشروع الى زيادة القدرة التنظيمية للأحداث الرياضية، الحث الطلائع على التنافس وبث روح التعاون، اكتشاف المواهب والمتميزين رياضياً، كما يهدف الى جذب اكبر عدد من المشاركين على مستوى المحافظة، برعاية السيد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

فيما قام الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية بتكليف لجنة متابعة برئاسة الأستاذ محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، يرافقه الأستاذ محمد محمد إمام من العاملين بالإدارة لمتابعة مراكز شباب شبرا الخيمة، فى إطار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب وسياسة وزارة الشباب والرياضة فى متابعة التزام العاملين والانضباط داخل مراكز الشباب.

وتبينت اللجنة من غياب بعض العاملين بمراكز ( بيجام، منطى، ميت نما، اسكو )، كما تم متابعه الأعمال الإنشائية المقر الإدارى بمركز شباب اسكو.

وشملت المتابعة أيضا مركزى شباب دمنهور شبرا، والشرقاوية والفرنوانى حيث وجدت المراكز تمارس نشاطها بشكل كامل وتبين التزام حضور العاملين وانتظام سير العمل .

كما أمر الصبروط بإحالة العاملين الذين تبين غيابهم للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

تأتى المتابعات برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

 

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (4)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع

اخبار مصر

القليوبية

الشباب والرياضة

أولمبياد الطفل المصرى 2020

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