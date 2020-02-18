صور.. تطعيم 48% من أطفال الأقصر و83% بالغربية ضد مرض شلل الأطفال

المحافظات– أحمد مرعى-محمد طارق

تواصلت بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر حتى يوم 19 فبراير الجارى، وذلك بتطعيم أطفال القرى والنجوع المختلفة بالأقصر، حيث نجحت الحملة بقيادة الدكتور أحمد أبو العطا مدير الحملة بالأقصر، إن الحملة بالأقصر حققت 48 % من المستهدف منها حتى الآن، حيث تستهدف الحملة فى محافظة الأقصر ما يقرب من 197510 أطفال، من عدد سكان تقديري مليون و300 ألف بالمحافظة، عبر 675 فرقة تم تدريبها بالكامل لخدمة أبناء المحافظة.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يتابع على مدار الساعة خلال أيام الحملة سير أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي انطلقت اليوم، وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، حيث أكد أن التطعيم يتم بطعم سابين ثنائى التكافؤ عن طريق نقط بالفم آمن، حيث تم توفير الجرعات التطعيمية اللازمة 227140 جرعة، والمستهدف تطعيمه بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 197510 أطفال، مشيرًا إلى تواجد عدد 2 مشرف مركزي من وزارة الصحة، وأن عدد السيارات المشاركة في الحملة بلغ 67 سيارة لنقل فرق التطعيم والمشرفين على الحملة، ويبلغ عدد الفرق المشاركة بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 675 فرقة، ويبلغ عدد مشرفي الحملة بمديرية الصحة 30 مشرفاً، وعدد مشرفي الحملة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة 48 مشرفاً.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالأقصر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التطعيم في مواقع ثابتة "وحدات صحية – مكاتب صحة – تجمعات سكانية – مراكز رعاية الأمومة والطفولة" وفرق متحركة من منزل إلى منزل عن طريق فرق صحية مدربة معتمدة من قبل المديرية، حيث أعلنت محافظة الأقصر، أن مديرية الصحة انتهت من التجهيزات والاستعدادات لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والمواعيد ستكون من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً للفرق المتحركة، ومن الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 5 مساءاً للفرق الثابتة، حيث أنه لا توجد أي موانع للتطعيم.

وفى الغربية، صرح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الفرق الطبية بجميع مراكز وقرى المحافظة تعمل على قدم وساق لتحقيق المستهدف خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال ، موضحا أن عدد الفرق 1441 فريق ، كل فريق مكون من فردين ، وكل 4 فرق لهم مشرف لصيق لتوفير احتياجاتهم والاشراف عليهم وعدد 360 مشرف اداره و40 مشرف مديرية ، بالإضافة الذ 281 مواقع ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة والرعايات.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أنه تم انجاز نسبة تغطية 83% منذ اليوم الأول وحتى مساء أمس ضمن فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، وذلك لتحقق مستهدف وهو عدد 720816 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات . وأشار إلى أنه تفقد فرق حملة التطعيم بقري المحافظة ، حيث أكد على ضرورة المرور على المنازل وتطعيم الاطفال ، مشددا على الحصر الجيد لتحقيق المستهدف من الحمله خلال الفتره من 16 فبراير الى 19 فبراير.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى منتصف مارس المقبل، مستهدفة مواليد 2016، وذلك خلال تدشينها للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحى الأسمرات، حيث تستهدف الحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال، 6 ملايين طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض.



تطعيم أطفال الأقصر ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال



تطعيم أطفال الأقصر ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال



تطعيم أطفال الأقصر ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال



تطعيم أطفال الأقصر ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال



تطعيم أطفال الأقصر ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال