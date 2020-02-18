صور.. تشميع "الأسانسيرات" المخالفة بالسويس بعد مصرع نائب رئيس حزب الحرية

شن مسئولو الجهاز التنفيذى والأحياء بمحافظة السويس، حملات مكثفة لضبط الأسانسيرات غير الحاصلة على تراخيص ومفتقدة للسلامة بالعمارات السكنية، حيث تم تشميع عشرات الأسانسيرات داخل الأحياء، جاءت هذه الحملة الكبرى التى شنها مسئولو الجهاز التنفيذى والأحياء بمحافظة السويس، لتشميع عشرات الأسانسيرات داخل الأحياء، بعد وفاة اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، الذى توفى، مساء الثلاثاء الماضى، بعد أن سقط به مصعد كهربائى من الطابق السادس، خلال افتتاحه أحد مقرات حزبه بالسويس.

وقال اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إنه عقب حادث نائب رئيس حزب الحرية المصرى، أصدر تعليمات لرؤساء الأحياء بالمحافظة، بالتنبيه علي شاغلي العقارات والأبراج ممن يتواجد لديهم مصاعد ضرورة التوجه لرئاسة الحي لاستكمال ملف المصاعد، "التركيب، والتشغيل " ومراجعة عقود الصيانة والتشغيل حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.

وقالت أمل أحمد إبراهيم، رئيس حى السويس، أنها قامت بصحبة لجنة متخصصة بغلق وتشميع المصاعد الغير مرخصة والغير مطابقة للاشتراطات الفنية ببعض العقارات بشارع الجيش ومنطقتى الغريب وحوض الدرس، مشيرة إلى أن الحملة مستمرة لتشميع جميع المصاعد الغير مرخصة والغير مطابقة للاشتراطات الفنية.

كان الدكتور مجدى علام، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، أكد أن الحزب يستعد لمناقشة الأثر التشريعى لقانون رقم 119 لسنة 2008 والخاص بقواعد تركيب المصاعد في مصر، وما إذا كان يحتاج إلى تعديلات من عدمه تضمن الرقابة أكثر، وأنه سيكون للحزب جلسات توعية بالقانون بجانب التحركات البرلمانية لمواجهة ظاهرة سقوط المصاعد.

وقال نائب رئيس حزب الحرية المصرى، إن حادث مصرع اللواء حسن ناجى، تعكس حجم الإهمال الإدارى في متابعة المنشآت والمصاعد، مطالبًا بضرورة تفعيل القانون الخاص بتركيب المصاعد في المنشآت، والذى يستلزم موافقة 7 جهات ترخيص وتفعيل المتابعة الدورية بمراقبة من الأحياء على المصاعد، على أن يقوم هو بنفسه بغلقه حال وجود عطل فيه وعدم تركه للبواب، مؤكدًا أنه "مفيش أسبوع بيعدى إلا لما نلاقى اسانسير وقع، وهذه ظاهرة كبيرة وهذه الحادثة صاحب العقار مسئول فيها أمام النيابة والحي الذى يتابع العقار أيضًا".