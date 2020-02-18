صور.. تخريج دفعة جديدة من طلاب البرنامج الماليزى بـ"طب طنطا"

شهد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا،اليوم الثلاثاء،تخريج دفعة جديدة من طلاب البرنامج الماليزي بكلية الطب،وذلك بمشاركة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ، ومحمد حنيف بن عبد الرحمن سفير ماليزيا بالقاهرة.

وقدم الدكتور مجدي سبع، التهنئة للطلاب الماليزيين بمناسبة تخرجهم، مطالباً إياهم أن يكونو خير سفراء لمصر ولجامعة طنطا في بلدهم الأم ماليزيا وأن يكوني على تواصل دائم مع كليتهم لصقل خبراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية ، مؤكداً أن جامعة طنطا دائماً تفتح أبوابها للطلاب الوافدين للدراسة بكلياتها والاستفادة من علم وخبرة اساتذتها.

ومن جانبه أعرب الدكتور الرفاعي مبارك، عن سعادته بمشاركة الطلاب الماليزيين احتفالهم بتخرجهم من كلية الطب ، مشيراً إلى دور البرنامج الماليزي في دعم العلاقة والتعاون العلمي والثقافي بين ماليزيا وجمهورية مصر العربية بما يؤكد رسالة جامعة طنطا كمنارة لنشر العلم والمعرفة.

شارك في الاحتفالية الدكتور وليد سامي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة سحر هزاع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة أمل أبو العلا المنسق الأكاديمي للبرنامج الماليزي، وايزال بن أنوال المستشار الماليزي بالقاهرة ، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب ، حيث تم تكريم الطلاب الماليزيين وتوزيع شهادات التقدير عليهم والتقاط بعض الصور التذكارية.

وكان الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، قد افتتح امس الاثنين ، فعاليات الملتقى التوظيفى السنوى الذي نظمته وحدة متابعة الخريجين بكلية الصيدلة ، بمشاركة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية ، والدكتورة سحر الحجار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي كلمته أكد الدكتور مجدي سبع، على أهمية الملتقى في ربط الخريجين بسوق العمل وسد الثغرة بين احتياجات سوق العمل ، الى جانب ربطهم بجامعتهم وكليتهم واطلاعهم على ماتشهده الكلية من تطور اضافة الى اطلاع الكلية على المراحل التى قطعها خريجيها فى مسيرتهم المهنية كونهم شركائها فى النجاح وسفرائها خارج الجامعة.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، أن الملتقى يعد منصة جيدة لطرح الافكار وتلقى المقترحات لضمان مواكبة كلية الصيدلة لاحتياجات سوق العمل المتغيرة مع الزمن ، مشيراً الى تمتع خريجي الكلية بفرص عمل كبيرة بعد التخرج نظراً لتميز الكلية وأهمية البرامج المهنية التى تقدمها على مستوى الجامعة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهلة العشماوي ، إلى حرص الكلية من خلال الملتقى التوظيفى على اطلاع الطلاب والخريجين على مجالات العمل بعد التخرج والاستفادة من أصحاب الخبرة فى مجال الصيدلة وتيسير التواصل مع شركات الأدوية والصيدليات الأهلية وبعض المستشفيات مثل مستشفى 57357 لمساعدة الطلاب في ايجاد فرص تدريب والخريجين في ايجاد فرص توظيف مناسبة.

شهد الملتقى مشاركة 20 شركة ومؤسسة مصرية وعالمية تعمل فى مجال الصيدلة وصناعة الدواء والتى تعرض فرص التدريب والتوظيف لطلاب وخريجى الكلية ، كما شمل الملتقى معرضاً لعدد من شركات الأدوية ، وعرض برامج البكالوريوس والدراسات العليا المميزة التى تقدمها الكلية ومنها برامج دبلوم اليقظة الدوائية ، ودبلوم الرقابة الدوائية ، والدبلوم المهني في الكيمياء الحيوية والتحليل الإكلينيكي ، والبرنامج المهني لدكتور الصيدلة، ودبلوم الصيدلة الإكلينيكية.

شارك في الملتقى نخبة من المحاضرين وهم الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية ، والدكتور إبراهيم عبده أول صيدلي عمليات ومسئول تسويق برامج الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى 57357 بالقاهرة ، والدكتور محمد حجازي ، والدكتور فهيم سعد ، وملازم أول صيدلي الدكتور مصطفى نبيل ، والدكتور إسراء القصاص ، والدكتور أحمد المليجي ، والدكتور تامر المغازي ، والدكتور بهاء الجبلاوي ، حيث قاموا بتقديم نصائح إرشادية تمنح الخريجين بداية قوية في سوق العمل والتوعية بمتطلبات التوظيف والمهارات المطلوبة بما يصب فى مصلحة الكلية وابنائها والمجتمع.