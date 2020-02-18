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صور.. "المباعدة بين الولادة" والكشف المبكر عن سرطان الثدى ندوة لطالبات الأقصر

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:26 ص
صور.. "المباعدة بين الولادة" والكشف المبكر عن سرطان الثدى ندوة لطالبات الأقصر لقاء توعوى لطالبات مدرسة الفنية بنات
الأقصر – أحمد مرعى

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نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الشناوى عايد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، فعاليات لقاء توعوى لطالبات مدرسة الفنية بنات بالأقصر عن فوائد "المباعدة بين الولادة" ومبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة والكشف المبكر لسرطان الثدى ومرحلة المراهقة، وذلك بحضور كل من الدكتورة غادة شعيب مدير تنظيم الأسرة ومرفت فايز مسؤول إعلام مديرية الصحة، وتم عمل عصف ذهنى للفتيات عن طريق تقسيمهم لثلاث مجموعات وسؤال كل مجموعة عن فوائد المباعدة بين الولادات على صحة الأم والطفل من الناحية الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

ودار الحوار حول موضوع الندوة وطلبت الفتيات بعمل لقاء آخر للإستفادة وزيادة الوعى والمعرفة، وتزامن ذلك بوجود لجنة من وزارة التربية والتعليم كما اهتمت إدارة المدرسة بكل تفاصيل الندوة لتعاد فاعليات أخرى لها، وذلك ضمن أهم بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة والتربية والتعليم فى خطة عمل خلال الفصل الدراسى الثاني، وذلك برعاية إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم بقيادة كل من موسى عبد الله ومنى عبد اللطيف.

وفى نفس السياق عقدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر، ندوة دينية بعنوان "الأخلاق والقيم" وذلك بمعهد فتيات المحاميد الأزهري، تحت رعاية الشيخ محمد الطيب رئيس فرع المنظمة، والشيخ محمد الرملى حسين، نائب رئيس المنظمة، وضياء الدين أحمد محمد الطيب الأمين العام، حيث حاضر فى الندوة فضيلة الشيخ عبدالستار محمد أحمد الخطيب، موجه القراءات وعلوم القرآن بالأزهر، وعضو المنظمة. وبحضور الأستاذ عبدالرحيم الشيخ، معلم الحاسب الآلى بالمعهد، وعضو المنظمة.

وأوضح "الخطيب" عضو المنظمة، خلال كلمته، أن القيم والأخلاق باب واسع فى الشريعة الإسلامية، وأن مجمل الأحاديث والآيات التى تتحدث عن الأخلاق تتجاوز 80% من نصوص الشريعة، وهذا ما يؤكد اهتمام الإسلام بضبط سلوك البشر، وتقويمها وفق منهج ربانى عالم بدقائق النفس البشرية، ومدرك لغرائزها، وما يعتريها من أحوال، مضيفاً أن الأخلاق حظيت باهتمام الأديان كلها، ولكن الإسلام جاء ليتممها ويجعلها فى منظومة متكاملة، ترقى بالإنسان المسلم الذى يحمل رسالة الهدى والخير للعالمين، وعرض عضو المنظمة، لأبرز الأخلاق التى يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم، ويتمسك بها فى وقت، عزًت فيه الأخلاق، وقل المتحلون بها. مثل الصدق والأمانة والحلم والأدب.

 

ندوة لطالبة مدرسة الفنية بنات حول المباعدة بين الولادة (1)
ندوة لطالبة مدرسة الفنية بنات حول المباعدة بين الولادة 

 

ندوة لطالبة مدرسة الفنية بنات حول المباعدة بين الولادة (2)
ندوة لطالبة مدرسة الفنية بنات حول المباعدة بين الولادة 

 

ندوة لطالبة مدرسة الفنية بنات حول المباعدة بين الولادة (3)
ندوة لطالبة مدرسة الفنية بنات حول المباعدة بين الولادة 

 

ندوة لطالبة مدرسة الفنية بنات حول المباعدة بين الولادة (4)
ندوة لطالبة مدرسة الفنية بنات حول المباعدة بين الولادة 

 


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