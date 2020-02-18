سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. اسكن معانا ومصاريفك علينا.. بلدة إيطالية تعرض الحياة بها مجانا وبراتب

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:12 ص
صور.. اسكن معانا ومصاريفك علينا.. بلدة إيطالية تعرض الحياة بها مجانا وبراتب تيورا
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جذبت بلدة تيورا الإيطالية آلاف السكان للحياة بالبلدة بقرار دفع الإيجار لكل من يريد الاستقرار فى المدينة والحياة بها ، وأقرت البلدية وفقا لشبكة سى إن إن أنها ستدفع 150 يورو شهريا أى 162 دولار مقابل إستئجار الوافد لمنزل بالمدينة على مدار عامين تشجيعا لهم أو دفع 5000 يورو لشراء منزل واحد خاص بهم بشرط الاستقرار في البلدة.

262666

وضعت البلدة عدة شروط على الراغبين في الحياة بالبلدة ويأتي على رأسها أنه يجب على الوافدين أن تكون لديهم على الأقل طفل واحد ويقومون بتسجيله للتعليم بالمدارس المحلية بالمدينة.

انخفض عدد سكان المدينة بشكل كبير بعد زلزال 1980 والذي تسبب فى أضرار كبيرة للمدينة ولم يبقى من سكانها إلا 1500 شخص ولكن خلال الخمس سنوات الآخيرة أصبحت نسبة المواليد طفلين فى السنة مقابل 20 حالة وفاة من كبار السن سنويا، وتقدم المدينة أيضا الوجبات المدرسية مجانا بالإضافة إلى الالتزام بدفع الضرائب للوافد، وتعتبر بلدة تيورا من أشهر معالم منطقة كامبانيا البرية.

بلدة-تيورا
بلدة تيورا

 

بلدة-تيورا-الإيطالية
بلدة تيورا الإيطالية

 

بلدة-تيورا-بإيطاليا
بلدة تيورا بإيطاليا

 

جانب-من-المنازل
جانب من المنازل

 

جانب-من-منازل-البلدة
جانب من منازل البلدة

 

معالم-البلدة
معالم البلدة

 

منازل-البلدة
منازل البلدة

يذكرأن، افتتح العرض المسرحى ضمن فاعليات كرنفال فينيسيا 2020، في ساحة سان ماركو، على طول ساحل قناة كاناريجيو، بمدينة البندقية الإيطالية، وسوف يستمر حتى 25 فبراير الجارى، وجرت العادة فى أول يوم ، أن تقفز شابة اختيرت خلال الدورة السابقة من الكرنفال من برج جرس كاتدرائية القديس مرقس، وهى موصولة بحبل، وتلقى خلال قفزتها قصاصات الورق الملون على آلاف الأشخاص المتنكرين المجتمعين فى الساحة، وتفيد الرواية أن مهرجان البندقية بدأ فى عام 1162 غداة انتصار عسكرى، وقد أهمل لفترة طويلة قبل أن تحييه بلدية المدينة فى عام 1980.


تيورا

إيطاليا

زلزال

بلدة تيورا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

"تعليم الإسكندرية": ندوات توعية للطلاب لمقاطعة الألعاب الإلكترونية الخطرة

"تعليم الإسكندرية": ندوات توعية للطلاب لمقاطعة الألعاب الإلكترونية الخطرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة