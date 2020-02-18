صور.. إغلاق وتشميع محال تجارية غير مرخصة بحى شرق أسيوط

أسيوط ضحا صالح

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والخارجين عن القانون ومحاربة كافة الظواهر السلبية والمخالفات بكل حسم وإحكام الرقابة على المحال العامة والقضاء على انتشار المحلات المخالفة التي يتم انشاءها بالوحدات السكنية لما يشكله من إضرار على العمارات السكنية ومخالفته للقوانين المنظمة وذلك بشن حملات رقابية دورية مفاجئة على الشوارع والميادين بالأحياء لرفع وإزالة أي إشغالات أو تعد خاصة بالأماكن التي تم إزالتها لمنع إعادة المخالفة مرة أخرى.

وقد شنت رئاسة حي شرق أسيوط حملات لمتابعة أنشطة المحال التجارية المختلفة ومدى مراعاتها لشروط السلامة والأمن الصناعي والتأكد من سلامة وجودة كل ما يقدم للمواطنين ومراجعة كافة تراخيص مزاولة النشاط والشهادات الصحية وغلق وتشميع أي نشاط تجاري تم إنشاءه بدون ترخيص خاصة التي يتم إنشاءه محل الوحدات السكنية فضلاً عن إزالة شدات خشبية وتحرير محاضر ومخالفات للبناء دون ترخيص ؛ وذلك بالتنسيق مع نواب رئيس الحي ومسئولي إدارة الرخص والإدارة الهندسية والاشغالات.

وفى وقت سابق ،كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مديرية الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة عليها والتأكد من حصولها علي كافة التراخيص اللازمة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تسعي إلي توفير رعاية طبية متكاملة لجميع المرضي في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قامت بالتنسيق مع الإدارة الصحية بديروط بحملة مفاجئة علي المنشآت الطبية غير الحكومية بنطاق مركز ديروط حيث تم المرور علي عدد من العيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل والمراكز الطبية وأسفرت جهود الحملة عن غلق وتشميع معمل تحاليل طبية وعيادة خاصة لعدم وجود تراخيص وتم إنذار الطبيب إداريًا مؤكدًا على استمرار تكثيف الجهود المبذولة من الإدارات الرقابية المختلفة بالمديرية علي جميع المنشآت بالمحافظة سواء الطبية أو الغذائية أو غيرها بناء علي توجيهات محافظ أسيوط حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين المترددين علي المستشفيات والعيادات الخاصة بأسيوط.



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