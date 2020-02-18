صور .. إزالة 716 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة والأقصر

المحافظات – أيمن لطفى - أحمد مرعى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين .

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أى تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

وفى هذا السياق قامت الوحدات المحلية بمراكز " المحمودية - كفر الدوار - ابوحمص " بتنفيذ عدة حملات ضمن الموجة 15 لازالة التعديات وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، و أسفرت تلك الحملات عن إزالة 48 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والأراضى التابعة لوزارة الرى.

على جانب آخر، قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمنطقتى الكيمان والنجوع، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالا لأعمال تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

ومن جانبه قال محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا – فى بيان صحفى - أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 18 حالة تعدى بمساحة 307م2 متعدية على أراضى أملاك دولة والطريق العام عبارة عن "عشش" ومبانى عشوائية متنوعة وأكشاك خشبية، حيث شارك فى الحملة نائبى رئيس المركز عبد الرحيم طايع ، صباح منصور ، ومتخصصى الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعميد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

كما عقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود الجديد شرق محافظة الأقصر، إجتماع بالقاعة رقم (1) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، إجتماع لرؤساء القرى بالمركز لمناقشة وبحث بعض الملفات بالمركز وسير الأعمال والمشاريع الجارية بالقرى، بحضور على سيد صادق نائب رئيس المركز، والمحاسب خالد محمد عطيتو سكرتير عام المركز، حيث تناول الإجتماع حول العمل الميدانى المتواصل لرؤساء القرى بالشارع، والتى تحمل فى طياتها الإهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين من نظافة وتجميل وكهرباء ومياه وطرق وصحة، وحل المشاكل والمتطلبات للمواطنين ومواصلة تنفيذ المخطط الاستراتيجى للمدينة.

ونوقش خلال الاجتماع تواصل منظومة النظافة والتجميل وتطوير الميادين والمداخل والمخارج بالمركز، وأيضاً خطة الكهرباء خلال الفترة المقبلة والتحسن الملموس والذى سوف يشهده المركز، والشفافية والنزاهة فى التعامل مع المواطنين، كما تناول الاجتماع مناقشة ملفات تقنين أراضى أملاك الدولة، وقانون التصالح الجديد فى البناء المخالف، و الإيرادات والتحصيل لكل قرية لممتلكات الدولة.

ووجه رئيس مركز ومدينة الطود بضرورة موافاة رئاسة المركز بمحاضر المخالفين من نظافة وإشغالات، وإعداد تقرير أسبوعى عن الإنجازات بالقرى، وشدد رئيس مركز ومدينة الطود على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع ومتابعة كل موقف من تنفيذ المشروعات، مع التركيز على استمرار تفعيل منظومة النظافة والتجميل بالمدينة والقرى وتكثيف مجهودات القائمين عليها، والتصدى لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة من خلال إزالتها فى المهد وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

كما وجه الدكتور محمد محمود رزق تعليماته لرؤساء القرى بالتنبيه وتوجيه الأهالى أصحاب العقارات والمبانى المخالفة للتراخيص عليهم التقدم الى المركز التكنولوجى بالمركز للتقديم لقانون التصالح طبقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، واختتم الاجتماع بتهنئة الحاضرين إلى الدكتور محمد محمود رزق لرئاسة المركز، وثقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر فى قيادات الطود.

كما تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى بدأت فى الثانى من شهر فبراير الحالى وتستمر على مدار شهر كامل،وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو مواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.

وأشار محافظ بنى سويف فى تصريحات له اليوم الثلاثاء إلى أنه تم أمس إزالة 10 حالات تعد على مساحة 845 متر من أراضى أملاك الدولة بمركز ببا،وذلك بواقع 9 حالات تعد على أراضى تابعة لولاية الري،وحالة واحدة على أرض تابعة للأوقاف ،ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها حتى الآن إلى 560 حالة ،مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

و أكد محافظ بنى سويف على أن ملف مواجهة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة ،مشددا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التى تطلقها الحكومة فى تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.



الأقصر تزيل 18 حالة تعدى



الأقصر تزيل 18 حالة تعدى



الأقصر تزيل 18 حالة تعدى