صور.. أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة من المحافظة، خاصة شرق الإسكندرية يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة، مع عدم وجود رياح أو ارتفاع فى الأمواج، فيما ظهرت سماء الإسكندرية ملبدة بالغيوم، حيث حذر تقرير صادر من مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية من تساقط أمطار اليوم، حيث أشار التقرير إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة وتمتد للداخل على مطروح وقد تصل إلى شمال الصعيد.

من جانبها، قامت شركة الصرف الصحى، بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط وسيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، حيث تم الدفع بنحو 95 سيارة بمختلف الأحياء.

كما قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة ،كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصبا لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكبارى وذلك لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة، وكذا إنشاء فرعين أسفل كوبرى منشا.

وأضافت الشركة أنه تم إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطرى بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى ،كما تم حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبرى الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين و مطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار.