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صحة شمال سيناء: تطعيم 95.22% من إجمالى المستهدف بالحملة القومية ضد شلل الأطفال

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:25 م
صحة شمال سيناء: تطعيم 95.22% من إجمالى المستهدف بالحملة القومية ضد شلل الأطفال تطعيم - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيان مساء اليوم، أنه تم تطعيم 52507 طفلا بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بنسبة بلغت 95.22% من إجمالى المستهدف، وأنه تم تطعيم 28065 طفلا بالعريش، 17118 ببئر العبد  4165 بالشيخ زويد 274 برفح 1920 بالحسنة ،965 بنخل.

وقال مدير عام الطب الوقائي الدكتور رمضان توفيق، إن الحملة تستهدف 55147 ألف طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات، وأن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

وقال خالد العقدة مشرف وزارة الصحة، إنه تم عقد اجتماع مسائى مع مسئولى ومشرفى الحملة القومية لمتابعة مستجدات ونتائج الأيام السابقة وأن الحملة مستمر خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 فبراير وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وأضاف أن التطعيم مجاني وبدون أى مقابل.

وأضاف محسن صبحي مراقب عام مديرية الصحة أن الفريق الصحي يعمل بكامل طاقته للوصول إلى كل طفل بالمحافظة وتطعيمه بالحملة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

 


شمال سيناء

العريش

سيناء

حملة شلل الاطفال

اخبار مصر

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