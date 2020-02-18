صحة الوادي الجديد: تطعيم 36794 طفل بالوادي الجديد بنسبة 95.7٪ ضد شلل الأطفال

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، مساء اليوم الثلاثاء، عن تطعيم 3482طفلًا في ختام اليوم الثالث من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بإجمالي 36794 طفلا على مدار يومين، بنسبة 95.7% من المستهدف تطعيمه على مستوى المحافظة والبالغ 38441 طفلًا طوال فترة الحملة والتي تستمر لمدة 4أيام.

أكد محروس، تنفيذ الحملة في جميع المدارس والوحدات الصحية ومراكز رعاية الامومة والطفولة والوحدات الصحية القروية، من خلال 225 فرقة طبية لتحصين 38441 طفلًا مستهدف تطعيمه ضد مرض شلل الأطفال على مستوى مراكز المحافظة الخمسة وقراهم، في حملة تنفذها الوزارة في الفترة من 16- 20 فبراير الجاري، مؤكدًا تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، من خلال مراكز التطعيم والوحدات الصحية والريفية والفرق الثابتة والمتحركة بمراكز المحافظة الخمسة، كما أن التطعيم آمن ولا توجد أي موانع للتطعيم للأطفال.

وأضاف "محروس"، أن عملية تطعيم الأطفال تجري من خلال فرق متحركة وثابتة تجوب قرى ومدن المحافظة لتطعيم الأطفال، وأن التطعيم يجري من منزل إلى منزل ومن شارع إلى شارع، وجري تقسيم مدن المحافظة إلى قطاعات وتسكين رؤساء لفرق التطعيم للإشراف الكامل على توصيل المصل لكل طفل وقاية من هذا المرض.

وكانت قد أطلقت وزارة الصحة والسكان صباح أمس الأول الأحد، حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بكافة المحافظات، وذلك للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، لرفع الحالة المناعية للأطفال، وذلك من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات، والفرق المتحركة التي تجوب الشوارع والقرى والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وذلك من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل مقيم على أرض مصر ويعد التطعيم ضروريا لكل الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة التي تبدأ من عمر يوم وحتى 5 سنوات على ان تستمر الحملة 4 أيام من 16 فبراير الجاري وحتى 20 فبراير ومن المقرر أن يشارك في الحملة قرابة 90 ألف شخص تم إعدادهم وتدريبهم على العمل ويبلغ عدد المشرفين على الحملة 15 ألف مشرف.