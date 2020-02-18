سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

شفط الدهون وشد الجلد بالفيزر الأفضل لهذه الأسباب.. الدكتور كريم صبرى يوضح

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:15 م
شفط الدهون وشد الجلد بالفيزر الأفضل لهذه الأسباب.. الدكتور كريم صبرى يوضح الدكتور كريم صبرى
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شفط الدهون وشد الجلد فى الماضى كان يستخدم له وسائل تقليدية لها العديد من المضاعفات بعد إجرائها، لكن مع ظهور التقنية الأحدث "الفيزر" يتم شفط الدهون بدون أى تأثيرات سلبية كانت قد تحدث من قبل.

الدكتور كريم صبرى أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشارى جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادى النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح فى التقرير التالى مميزات تقنية الفيزر فى شفط الدهون وشد الجلد.

وأوضح الدكتور كريم صبرى في حديثه لـ"اليوم السابع" إن الفيزر هو أحدث التقنيات التي يتم من خلالها شفط الدهون وشد الجلد، وهو الذي نستفيد منه في علاج السمنة الموضعية، وهي تلك الدهون التي تتركز في مناطق معينة من الجسم مثل دهون البطن، الثدي و الذراعين والفخدين أو اي منطقة تتجمع بها الدهون والتي تكون قابلة للنحت وشفط الدهون بها.

وأشار إلى أنه إذا وجدت دهون فى البطن وكانت حالة الجلد جيدة لا تحتاج للشد فيمكن عمل الفيزر وهو موجات فوق صوتيه شكله يشبه السونار التشخيصى، ويتميز جهاز الفيزر بالحفاظ على الأوردة والشرايين فيقلل من الكدمات والتورم، بعكس الطرق التقليدية في شفط الدهون، كما أنه يعمل على شد الجلد المترهل، لأنه يؤثر تأثير مباشر على الكولاجين، لافتاً انه يتميز بإن سعره معقول مقارنة بالوسائل الاخرى، كما ان مدة اجراء الفيزر قليلة، ولا يحتاج لارتداء كورسية ما بعد الشفط،  لذلك فالمرضى الذين لديهم جلد جيد وليس لديهم ترهل في الجلد بشكل كبير يمكنهم استخدام الفيزر للتخلص من السمنة الموضعية.

 

شفط الدهون بالفيزر VS شفط الدهون التقليدي
شفط الدهون بالفيزر VS شفط الدهون التقليدي

وأكد أن الوسائل التقليدية على الرغم من أنها الاقل سعرا لكنها تتسبب في حدوث كدمات وتورم نتيجة ان تلك الوسائل لا تفرق بين الدهون والاوردة والشرايين عند الشفط، كما انها لا تشد الجلد بعد اجراؤها وتحتاج لارتداء كورسية فترة بعدها وتناسب المرضى من الشباب لان حالة الجلد تكون جيدة.

ولفت الدكتور كريم صبري إن من لديه الترهل شديد ووزنه اعلى من 100 كيلو في تلك الحالة لا يصلح له الفيزر، وفي هذه الحالة شد الجلد جراحيا هو الحل وهي عملية بسيطة للغاية يتم من خلالها شد الجلد المترهل واخفاؤه في ثنيات الجلد المخفية .

يشار إلي إنه يوجد مراكز متكاملة لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في كلا من مصر الجديدة والتجمع الخامس والمعادي والمهندسين ومحافظة الأسكندرية ومحافظة الغربية، حيث تقدم المراكز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

 عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/drkarimsabrycenter/

الموقع الالكتروني:

http://drkarimsabry.com

اليوتيوب:

https://www.youtube.com/c/DrKarimSabryCenter

التويتر:

https://twitter.com/DrKarimCenter

انستجرام:

https://www.instagram.com/drkarimsabry

 

 

عناوين مركز الدكتور كريم صبري:
 

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي-  عماره صيدليه العزبي-  الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه-  الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .

 

للتواصل-طارق-صبري1
للتواصل-طارق-صبري

 

 

الفريق-الطبي
الفريق-الطبي

 

 

 

 

 


الدكتور كريم صبري

السمنة

السكر

نظام الاكل ما بعد عملية تحويل مسار المعدة

اضرار عملية تحويل المسار

تحويل المسار المصغر

عملية تغيير مسار

تغيير مسار المعدة

اسعار عملية تحويل المسار في مصر

عمليات السمنة

الفرق بين تحويل المسار وتحويل المسار المصغر

تفادي النزيف والتسريب

سمنة الأطفال

علاج السمنة عند الأطفال

جراحة السمنة المناسبة للأطفال

التكميم الأنسب للأطفال

مركز طنطا لجراحات السمنة

أكبر جراح التغذية في طنطا

مركز الدكتور كريم صبري في الغربية

مرض السكر

اصلاح فشل جراحات السمنة

اكبر جراح تغذية في الإسكندرية

مركز الدكتور كريم صبري في الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة