شركة سيارات تحول خط إنتاجها لـ"كمامات" للمساهمة فى مكافحة كورونا بالصين

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حولت شركة لإنتاج السيارات فى الصين خط إنتاجها من السيارات لصناعة وإنتاج الكمامات للمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا الذى ظهر مستهل 2020 من مدينة ووهان الصينية.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الناطقة باللغة العربية، تعتبر هذه الشركة والتى مقرها مدينة لـ"يوتشو" بجنوب الصين، شركة هامة لتصنيع السيارات فى الصين.

ووسط مكافحة تفشى فيروس كورونا الجديد، حولت الشركة أعمالها الى انتاج الكمامات الواقية للمشاركة فى جهود مكافحة الوباء، حيث انتهت الشركة من انتاج دفعة أولى من الكمامات الواقية، ومن المتوقع أن تبلغ قدرتها الانتاجية مليونى كمامة يوميا بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقد أعلن التليفزيون الرسمي الصيني عن وفاة مدير مستشفى رئيسى في مدينة ووهان، اليوم الثلاثاء، بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد، فيما طالب كنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم، باحترم نصيحة منظمة الصحة العالمية المهنية، وعدم المبالغة فى رد الفعل فى الإصابة بالفيروس.

وقال المصدر لتليفزيون الرسمي الصينى إن لو تشي مينج، المدير العام لمستشفى ووهان ووتشانج، توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، صباح الثلاثاء.

وجاءت الأنباء بعد خضوع الطبيب الصيني لعمليات إنعاش طارئة، بعد تدهور صحته كثيرا بسبب الإصابة بالفيروس، وفقا لحساب وسائل التواصل الاجتماعي لمدير من لجنة الصحة في مقاطعة هوبي.

وكشفت أرقام رسمية، نشرت الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1800 شخص في الصين.

وأحصت السلطات الصحية في المقاطعة التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1807 إصابة جديدة الثلاثاء، في ليصل الإجمالي إلى 72300 إصابة على الأقل في الصين.

ولا توجد أدوية أو أمصال حتى الآن للفيروس الجديد، وقد تستغرق عملية تطوير وتجربة عقاقير جديدة شهورا عدة.