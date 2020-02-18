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شاهد.. رسومات فنية لأنثى الشمبانزى "لوزة" استعدادا للمشاركة بمسابقة دولية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:11 م
شاهد.. رسومات فنية لأنثى الشمبانزى "لوزة" استعدادا للمشاركة بمسابقة دولية أنثى الشمبانزى "لوزة"
كتب عز النوبى

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رصدت عدسة " اليوم السابع" داخل حديقة حيوان الجيزة، عروضا جديدة لأنثى الشمبانزى " لوزة " بعمل رسومات ولوحات فنية بعد توفير الأدوات اللازمة لها من الألوان وورق الرسم، وتكتسب الشمبانزى "لوزة " الموجودة بأكشاك القردة العليا بحديقة حيوان الجيزة مهارات عالية فى الرسم بالألوان على الورق ويمكن مشاركة أعمالها الفنية فى المسابقة الدولية لرسوم الشمبانزى التى تبلغ جائزتها حوالى 10 ألاف دولار.

وقال حيد محمد أبو منع، رئيس نقطة الشمبانزى بحديقة حيوان الجيزة، أن انثى الشمبانزى "لوزة" تبلغ من العمر 15 عاما، لديها مهارات فى الرسم تتمتع بالذكاء، متزوجة من الشمبانزى مشمش وليس لديهم أولاد، موضحا أن" لوزة لديها قدرة ترسم لساعات وسط تدعيم من زوجها مشمس سواء من خلال النظرات إليها أو إصدار أصوات تشجعها، ويؤكد أن المكافأة بعد الرسم كوب عصير أو شاى.

 

 كان الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، قد أصدر توجيهاته لأطباء حديقة الحيوان بالجيزة بتوفير الأدوات اللازمة من الألوان وورق الرسم لأنثى الشمبانزى لوزة التى تبلغ من العمر حوالى 15 عاما بعد قيامها برسم عدة لوحات فنية حيث شاهدت مجموعة من طلبة الفنون الجميلة وهم يقومون بعمل رسوم بجوار كشك القردة بحديقة الحيوان بالجيزة وطلبت الشمبانزى لوزة من حارسها محمد على كراس رسم وألوان لتؤكد أنها موهوبة فى الرسم.

 

 فيما أكدت هيلدا تيريز خبيرة سلوكيات القردة العليا بمؤسسة جون جودوول الأمريكية، خلال زيارتها الأخيرة لحديقة حيوان الجيزة أن الشمبانزى لوزة الموجودة بأكشاك القردة العليا بحديقة حيوان الجيزة أنها تكتسب مهارات عالية فى الرسم بالألوان على الورق ويمكن مشاركة أعمالها الفنية فى المسابقة الدولية لرسوم الشمبانزى التى تبلغ جائزتها حوالى 10 آلاف دولار والتى فاز بها منذ 3 أعوام الشمبانزى بونت بمركز تأهيل الشمبانزى بولاية لويزيانا الأمريكية.

 

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حيوان الجيزة

رسم لوزة

الشمبانزى لوزة

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