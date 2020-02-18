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شاهد.. حركة السيارات بكورنيش النيل "شبرا – التحرير"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:14 م
شاهد.. حركة السيارات بكورنيش النيل "شبرا – التحرير" حركة السيارات
كتب سليم على

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شهد طريق كورنيش النيل، كثافات مرورية متحركة للقادم من روض الفرج وحتى كوبرى قصر النيل فى حين شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية، وسط تواجد رجال المرور لرفع أى كثافات بالطريق، وظهرت كثافات متحركة فى حركة السير بميدان التحرير، ومنطقة وسط القاهرة، وحركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما شهد كورنيش النيل فى اتجاه السيدة زينب والمعادى كثافات متحركة.
 
 
وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة على تكثيف التواجد الأمني والمروري، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.
 
 
وشهدت شوارع القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدارس والجامعات، وذلك أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.
 
 
وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع، وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.
 
 
وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.
 
 
وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة، ويفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى.
 
 
وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.
 
 
وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.
 
 
وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد.

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