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شاهد أول صور لمدرسة "المنوفية" بعد واقعة عرض كليب لراقصة داخل أحد فصولها

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:22 م
شاهد أول صور لمدرسة "المنوفية" بعد واقعة عرض كليب لراقصة داخل أحد فصولها المدرسة
المنوفية - محمد فتحى

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر فيه طلاب إحدى المدارس، يشاهدون فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية، وحدثت الواقعة فى مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات محافظة المنوفية.

وينشر "اليوم السابع" أولى صور للمدرسة عقب تداول فيديو للطلاب وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل فيديو كليب لراقصة.

وعلى الفور قرر مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل فى الواقعة وتم فصل 22 طالبا 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية الإدارة التعليمية.

كما تم إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية للتحقيق.

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لفحص واقعة قيام طلاب أحد الفصول الدراسية بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بمدينة السادات بالرقص على ما يسمى بأغانى المهرجانات وتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما أكد محافظ المنوفية أنه سيتم إحالة المتسببين فى الواقعة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة ومجازاة كل من يثبت تقصيره وإهماله.

يأتى هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية على ضرورة إعلاء القيم الأخلاقية والمبادئ التربوية التى تسمو بالعملية التعليمية بنطاق المحافظة.

وأكد مصدر بالإدارة التعليمية بالسادات بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء منذ قليل من التحقيقات مع مدير مدرسة الفاروق عمر الثانوية و15 من المعلمين فى صور لطلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل فيديو كليب لراقصة، الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالى.

وأضاف المصدر: "نحن فى انتظار صدور القرار عقب عرضها على المسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية".

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى، وجهت وزارة التربية والتعليم الفنى، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغانى غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو فى الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

وشددت الوزارة، فى خطابها إلى المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغانى التى تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتى تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة فى نفوسهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك جاء فى ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغانى غير الهادفة ببعض المدارس، والتى تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة، أن الغناء أداء فنى راق يهذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغانى أن يتم اختيار الأغانى التى تساهم فى تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.

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