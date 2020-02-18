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"سيبها علينا".. تيار ضغط عالى يهدد حياة أطفال قرية كفر أبو الديب بالشرقية.. صور

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:00 ص
"سيبها علينا".. تيار ضغط عالى يهدد حياة أطفال قرية كفر أبو الديب بالشرقية.. صور تيار ضغط عالى يهدد حياة أطفال قرية كفر أبو الديب
الشرقية- فتحية الديب

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أعرب عدد من أهالى قرية كفر أبو الديب التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد، من وجود تيار ضغط عالى داخل أرض مركز شباب القرية، ويشكل خطورة على حياة الأهالى.

 

وقال " نبيل عبده " من أهالى قرية كفر أبو الديب، إن وجود التيار العالى بالقرب من مركز شباب القرية، يشكل أكبر خطورة، لمروره أعلى المنازل، ومعظم المنازل بالقرية مقامة من الطوب اللبن ومعروشة بالقش والخشب، موضحا تقدمنا بالعديد من الشكاوى للمسئولين بقطاع الكهرباء بشمال الشرقية، لنقل التيار أو تغطية الكابلات حرصا على حياة الأهالى، ولكن دون جدوى، وفقد أحد أهالى القرية نجله العام الماضي وكان عريس صعقه التيار الكهربائي.

وأضاف: أن الخطورة الكبرى فى تواجد التيار داخل أرض ملعب مركز شباب القرية، لقيام العديد من الأطفال باللهو بجواره أثناء متابعة المباريات بالمركز.

يذكر أن قرية كفر أبو الديب، يقدر عدد سكانها بحوالى 20 ألف نسمة، ويتبعها 11 عزبة هي"  المزارقة – السطايحة- أبوعمر- الحاج حسن عواد- البكاكارة – المهدواة – كاظم أغا أبوسعيد ببك- الأزهري- عزبة عبد المجيد" وتعاني من نقص شديد في الخدمات.

مبادرة"سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع"لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية،كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أوالتحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراءأو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة،أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرهاباسمكم مباشرة  على موقع "اليوم السابع".والتواصل مع المسئولين في كافة القطاعات الخدمية  لتوصيل شكواكم والعمل علي حلها ونشر رد المسئول علي الشكوي.

تيار ضغط عالى يهدد حياة أطفال قرية كفر أبو الديب (1)
 
تيار ضغط عالى يهدد حياة أطفال قرية كفر أبو الديب (2)

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