"سيبها علينا".. تيار ضغط عالى يهدد حياة أطفال قرية كفر أبو الديب بالشرقية.. صور

الشرقية- فتحية الديب

أعرب عدد من أهالى قرية كفر أبو الديب التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد، من وجود تيار ضغط عالى داخل أرض مركز شباب القرية، ويشكل خطورة على حياة الأهالى.

وقال " نبيل عبده " من أهالى قرية كفر أبو الديب، إن وجود التيار العالى بالقرب من مركز شباب القرية، يشكل أكبر خطورة، لمروره أعلى المنازل، ومعظم المنازل بالقرية مقامة من الطوب اللبن ومعروشة بالقش والخشب، موضحا تقدمنا بالعديد من الشكاوى للمسئولين بقطاع الكهرباء بشمال الشرقية، لنقل التيار أو تغطية الكابلات حرصا على حياة الأهالى، ولكن دون جدوى، وفقد أحد أهالى القرية نجله العام الماضي وكان عريس صعقه التيار الكهربائي.

وأضاف: أن الخطورة الكبرى فى تواجد التيار داخل أرض ملعب مركز شباب القرية، لقيام العديد من الأطفال باللهو بجواره أثناء متابعة المباريات بالمركز.

يذكر أن قرية كفر أبو الديب، يقدر عدد سكانها بحوالى 20 ألف نسمة، ويتبعها 11 عزبة هي" المزارقة – السطايحة- أبوعمر- الحاج حسن عواد- البكاكارة – المهدواة – كاظم أغا أبوسعيد ببك- الأزهري- عزبة عبد المجيد" وتعاني من نقص شديد في الخدمات.

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