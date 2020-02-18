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سيبها علينا.. أهالى المحلة يشكون تراكم وانتشار القمامة فى الشوارع.. صور

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:47 م
سيبها علينا.. أهالى المحلة يشكون تراكم وانتشار القمامة فى الشوارع.. صور أهالى المحلة يشكون تراكم وانتشار القمامة
الغربية – عادل ضرة

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عبر أهالى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن غضبهم بسبب انتشار القمامة فى شوارع المدينة والمناطق الرئيسية، لفترات طويله، وعدم قيام جهاز النظافة بالأحياء برفعها مما ينتج عنه انبعاث الروائح الكريهة والحشرات والكلاب الضالة والقطط.

ورصد" اليوم السابع" انتشار القمامة فى ميدان أبو حشيش وشارع سعد زغلول ونعمان الأعصر، وميدان الزراعة، ومنطقة المنشية الجديدة ومنشية البكرى، بكميات كبيرة، وانتشار الذباب والباعوض، كما انتشرت الكلاب الضاله والقطط والتى تعبث فى القمامة بحثا عن بقايا الطعام.

كما انتشر نباشون القمامة فى أماكن تجمع القمامة، بحثا عن مخلفات البلاستيك والكانز والكراتين، وبعثرة القمامة فى الشوارع.

واستغاث أبناء مدينة المحلة بالدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، للتدخل لوضع حل لمشكلة تراكم القمامة بشوارع المدينة، خاصة وأن القمامة متراكمه فى الشوارع منذ فترة طويلة ولكن يتجاهلها المسئولين، رغم الشكاوى التى يتم تقديمها للأحياء وجهاز النظافة ولكن دون جدوى.

من ناحية أخرى تفقد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال تطوير مدخل قرية كفر حجازى مع الشركة المنفذة، حيث يتم تنفيذ حوالى 1400 متر من أعمال التطوير تم خلالها رصف الطريق الأيسر باتجاه قريه كفر حجازى وعمل الأرضيات للأرصفة بالانترلوك وعمل بالوعات للمطر وسور حديدى للجسر وتدبيشه وزرع أعمدة إنارة جديدة بلمبات ليد حديثة.

ووجه رئيس المدينة خلال جولته مسؤولى الوحدة المحلية برفع تجمعات القمامة المتراكمة بمدخل القرية، كما أكد على ضرورة عمل محاضر بيئة أو إشغالات ونظافة لجميع المخالفين ومتابعه عمل متعهد جمع القمامة.

يذكر أن أعمال التطوير تشمل عمل تدبيش لجسر بحر شبين من كوبرى الرباط حتى مدخل القرية بطول 1400 متر وعمل سور حديدى ورصيف للمشاة على بحر شبين، بالإضافة لرفع كفاءة الطريق القائم وإعادة رصفه مرة أخرى على أفضل المواصفات القياسية، وتركيب أعمدة إنارة بطول الكورنيش وتزويدها بلمبات ليد حديثة وعمل مدخل القرية مزدوج ليصبح على اتجاهين ( ذهاب – إياب ) بديلا عن الطريق الفردى الترابى الموجود سابقا، وتغطية الجنابية (ترعة كفر حجازى المقابلة للطريق ) بمواسير بطول حوالى 800 متر وفى نهاية الكورنيش سيتم عمل موقف للسيارات بمدخل القرية لخدمة أهالى القرية وتسهيل حركة النقل والمواصلات.

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