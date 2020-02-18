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سقوط صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان جبن مجهول المصدر بالمقطم

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:05 م
سقوط صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان جبن مجهول المصدر بالمقطم جبن فاسد ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن العاصمة، من القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 طن جبن فاسدة ومنتهى الصلاحية في المقطم، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصم، بلاغا بضبط (صاحب ثلاجة جبن كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم) لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (جبن) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الثلاجة على (2,850 طن جبن "مطبوخ – رومى") مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى من مواد مجهولة المصدر بمدينة السلام، وتحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة أمنیة من مباحث إدارة شرطة التموین والتجارة، من ضبط "ع. ا" ،  40 سنة، مسئول عن مصنع حلوى " جافھ بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارتھ المصنع بدون ترخیص، وقیامھ بتصنیع الحلوى الجافة مستخدماً خامات مجھولة المصدر وغیر مصحوبة، بأیة مستندات تدل علي مصدرھا غاشاً بذلك جمھور المستھلكین بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

 

وعثر بداخل المصنع على" 1.750 طن سكر، 5  طن مواد غذائیة ( سمسم ، حمص ، فول سوداني ، عسل جلوكوز )،  21000 قطعة حلوى جافھ وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا، 7 ماكينة تصنیع ماكینة، وجاري تحریر المحضر اللازم ،  والعرض علي النیابة العامة للتحقيق.


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