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"سفينة أشباح" تتحرك من تنزانيا لأيرلندا بدون طاقم

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:52 ص
"سفينة أشباح" تتحرك من تنزانيا لأيرلندا بدون طاقم السفينة الأيرلندية
وكالات الأنباء

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فى واقعة غريبة من نوعها ظهرت "سفينة أشباح" قبالة سواحل أيرلندا، بعدما قطعت آلاف الكيلومترات، رغم عدم وجود أى شخص على متنها.

وأوضح موقع سكاى نيوز، أن سفينة الشحن التى يبلغ طولها 77 مترا والتى بنيت عام 1976، وكانت تحمل علم تنزانيا قد جرفتها على مايبدو العاصفة "دينيس"، وذلك فى ظاهرة فريدة نسبة تكرارها واحد من مليون، كما يقول أحد الخبراء الإيرلنديين.

وجنحت السفينة بعد أن قامت قوات خفر السواحل الأمريكية بإنقاذ طاقمها المؤلف من 10 بحارة، على بعد 1300 ميل جنوب شرق برمودا فى أكتوبر 2018، علما أن ركاب السفينة كانت قد تقطعت بهم السبل لمدة 20 يوما. وكانت السفينة وقتها فى رحلة عمل من هايتى إلى اليونان، قبل أن تعلق وسط المحيط نتيجة عطل أصابها.

وأشار قائد عملية الإنقاذ وقتها، ترافيس إيمج : "سافرنا لأكثر من 1300 ميل بحري لمساعدة طاقم السفنية قبل أن يصل إليها الإعصار".

وكان قد جرى رصد السفينة آخر مرة قبالة سواحل غرب أفريقيا، قبل أن تظهر قبالة سواحل شمال إسبانيا وساحل إنجلترا الغربى، وبعدها رست عند ساحل ترسو فى باليكوتون بمقاطعة كورك الأيرلندية قبل يومين.

 


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