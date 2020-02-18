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زحام مرورى بنفق الهرم بسبب زيادة الأحمال.. فيديو

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:45 ص
زحام مرورى بنفق الهرم بسبب زيادة الأحمال.. فيديو زحام مرورى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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شهد نفق الهرم منذ قليل، اليوم الثلاثاء، زحاما مروريا فى الاتجاه القادم من المريوطية لميدان الجيزة، بسبب زيادة الأحمال على الشارع، مع تواجد رجال المرور للعمل على تيسير حركة. وفيما انتظمت حركة السير بنفق الهرم في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة للمريوطية.

وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب إلى الجامعات والمدارس اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

 

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

 

كما شهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

 

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة و يفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين بسبب الاصلاحات.

 

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.


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