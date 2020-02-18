سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تؤكد عدم وجود إصابات جديدة بفيروس "كورونا" فى البلاد

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:03 م
روسيا تؤكد عدم وجود إصابات جديدة بفيروس "كورونا" فى البلاد محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، عدم وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى روسيا، وقالت الهيئة، فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "إنه نتيجة للمتابعة التى تُجرى فى روسيا الاتحادية، تم رصد حالتين بعدوى فيروس كورونا الجديد بين المواطنين القادمين من الصين فى 12 فبراير الجاري، وخرج المريضان من المستشفى بعد تعافيهما، ولم تُسجل أية حالات مرض جديدة".
 
وأشارت، إلى أنه تم نشر 125 مؤسسة للمراقبة الطبية بسعة 7559 مقعدا فى 66 مقاطعة روسية، حيث يوجد 657 مواطنا من الصين، وتوجد فى الاحتياط 211 مؤسسة طبية بسعة 11680 مقعدا.
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1868شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 72436 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 72436 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1868شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 

روسيا

الصحه الروسيه

كورونا

فيروس كورونا

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية: 71329 شخصا مصاب بفيروس كورونا فى العالم ووفاة 1886حالة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:57 م

كوريا الجنوبية تؤكد مواصلة التبادلات رفيعة المستوى مع الصين رغم كورونا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:42 م

أبل تحذر من تراجع عائداتها والسبب كورونا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:17 م

اليابان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 523 حالة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:15 م

شركات عالمية تستأنف أعمالها فى الصين وسط تدابير للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:02 ص

وزير الزراعة الكورى الجنوبى: صادراتنا من الأغذية للصين تضررت بسبب كورونا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:57 ص

وزير الصحة الفرنسى الجديد يحذر من تحول "كورونا" إلى جائحة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:37 ص

تايوان تطالب "الصحة العالمية" بفصلها عن الصين فى معالجة أزمة كورونا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:11 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة