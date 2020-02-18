روسيا تؤكد عدم وجود إصابات جديدة بفيروس "كورونا" فى البلاد

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أكدت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، عدم وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى روسيا، وقالت الهيئة، فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "إنه نتيجة للمتابعة التى تُجرى فى روسيا الاتحادية، تم رصد حالتين بعدوى فيروس كورونا الجديد بين المواطنين القادمين من الصين فى 12 فبراير الجاري، وخرج المريضان من المستشفى بعد تعافيهما، ولم تُسجل أية حالات مرض جديدة".

وأشارت، إلى أنه تم نشر 125 مؤسسة للمراقبة الطبية بسعة 7559 مقعدا فى 66 مقاطعة روسية، حيث يوجد 657 مواطنا من الصين، وتوجد فى الاحتياط 211 مؤسسة طبية بسعة 11680 مقعدا.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1868شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 72436 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 72436 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1868شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.