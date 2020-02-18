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رئيس هيئة الاستثمار يشهد توقيع عقد إنشاء فندق لمجموعة الخرافى فى بورت غالب بتكلفة 500 مليون جنيه

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:16 م
رئيس هيئة الاستثمار يشهد توقيع عقد إنشاء فندق لمجموعة الخرافى فى بورت غالب بتكلفة 500 مليون جنيه رئيس هيئة الاستثمار يشهد توقيع عقد إنشاء فندق جديد لمجموعة الخرافي
كتبت هند مختار

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شهد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توقيع عقد إنشاء فندق جديد لمجموعة الخرافي بمدينة بورت غالب من خلال العلامة التجارية موفنبيك - أكور لفندق خمس نجوم، ضمن خطة المجموعة لتوسيع استثماراتها في مجال السياحة، بإجمالي استثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال سنتين.
 
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضع ملف تشجيع الاستثمار أولوية اولي في عملها، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التي تيسر عمل المستثمرين المحليين والأجانب في مصر، والعمل على تهيئة بيئة جاذبة لهم من أجل المساهمة في زيادة معدلات النمو، وتوفير فرص العمل.
 
وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة، اجتماعا مع المهندس حسام الخرافي رئيس مجلس إدارة شركة "ماك القابضة للاستثمار"، على هامش التوقيع، حيث تم بحث أوجه التعاون لزيادة استثمارات المجموعة في مصر خلال الفترة المقبلة.
 
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، على دور هيئة الاستثمار في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته القائمة بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل داخل السوق المصري.
 
وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة، إلى التوسعات الجديدة لمجموعة الخرافى، والتي تعكس ثقة المجموعة في مناخ الاستثمار في مصر وما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية ومؤسسية ساهمت في تهيئة مناخ أفضل للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحا أن التعديلات الاخيرة فى قانون الاستثمار ستجعل الشركات القائمة ومنها مجموعة الخرافى تستفيد من الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار عندما تقوم بتوسعات جديدة.
وأكد أن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل المزيد من الإصلاحات من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي.
 
وعرض رئيس هيئة الاستثمار خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات التي تهتم الشركة بالاستثمار فيها، والمتاحة على خريطة الاستثمار، مؤكدا أن الدولة حريصة على مساندة المستثمرين بدءا من تأسيس الشركات وحتى مزاولة العمل ومتابعة ذلك بشكل دائم.
 
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