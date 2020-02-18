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رئيس جبهة الإنقاذ العراقية يبحث مع سفير مصر سبل تطوير العلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:00 م
رئيس جبهة الإنقاذ العراقية يبحث مع سفير مصر سبل تطوير العلاقات بين البلدين سفير مصر لدى العراق علاء موسى
بغداد (أ ش أ)

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بحث رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية أسامة النجيفى مع سفير مصر لدى العراق علاء موسى، اليوم الثلاثاء، سبل تطوير العلاقات بين العراق ومصر بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وقال النجيفى، خلال اللقاء حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (نينا) ، إن جبهة الإنقاذ والتنمية مع الأهداف العادلة للمتظاهرين السلميين وترى أن أهداف تشكيل الجبهة المعلنة والتي سبقت قيام التظاهرات الشعبية، تتفق تماما مع مطالب وأهداف الحراك الشعبي.

وأضاف أن الجبهة دعمت ترشيح محمد توفيق علاوى لرئاسة مجلس الوزراء وفق شروط قوامها أن تكون حكومة مستقلة مع تلبية مطالب الشعب والقضاء على الفساد ومحاسبة قتلة المتظاهرين وإنجاز انتخابات مبكرة في مدة لا تتجاوز السنة الواحدة على أن يحدد موعدها بوضوح، فضلا عن مطالب المدن المحررة التي تعرضت للدمار بسبب الإرهاب والعمليات العسكرية.

وأكد أن مصلحة العراق الحقيقية تكمن في الابتعاد عن الطائفية والحزبية الضيقة وإعلاء قيمة المواطنة للعراقيين جميعا، ودون ذلك ودون العمل على منح فرصة للتغيير، فالمستقبل يتضمن أزمات ليس من السهل تجاوزها.
وأوضح أن جبهة الإنقاذ والتنمية مع استقلالية وسيادة العراق، وهو هدف لا يمكن تجاوزه، لكن قرار إخراج القوات الأجنبية يحتاج إلى ظرف ملائم فالعراق لايزال مهددا من الإرهاب والتدخلات الأجنبية، ويتعين أن يتم خروج القوات الأجنبية وفق اتفاق يصون سيادة العراق وأمنه، وعبر توافق وطني، ودون أن يدخل البلد في إشكالات هو في غنى عنها.

من جانب أخر أعلنت بعثة الناتو في العراق، اليوم الثلاثاء، امتلاكها خططًا كثيرة للفترة القادمة خلال العمل في العراق، وأوضحت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي التقى رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا، وأكد الجانبان أهمية الاتفاق الذي جرى بين الحكومة العراقية وبعثة الناتو باستئناف مهامها وتوسيع عملها في البلاد.

وقال الغانمي: "إن اللقاءات والاجتماعات السابقة سارت بشكل جيد وممتاز وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة لاستمرار واستئناف عمل بعثة الناتو في العراق وتوسيع عملها، خاصةً في مدارس الصنوف ومعسكرات التدريب، بالإضافة إلى زيادة المقاعد للدورات الخارجية واستيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر العراقية لإكسابها التجربة والخبرات والاحتكاك مع الجيوش المتطورة".

ومن جهته.. قال الجنرال جيني: "إن بعثة الناتو تمتلك خططا كثيرة للفترة القادمة والتي تهدف إلى توسيع وتطوير العمل في العراق".

 


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