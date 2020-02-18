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رئيس الوزراء يبحث مع سفير الكويت استعدادات اللجنة المشتركة بين البلدين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:03 م
رئيس الوزراء يبحث مع سفير الكويت استعدادات اللجنة المشتركة بين البلدين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محمد صالح الذويخ، سفير الكويت فى القاهرة. وخلال اللقاء، أشار السفير الكويتى إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى سيتم على هامشها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجالات التعاون المختلفة بين مصر والكويت.

كما سلم السفير لرئيس الوزراء دعوة حضور حفل العيد الوطنى للكويت، حيث وعد الدكتور مصطفى مدبولى بتلبية الدعوة.

وأعرب الذويخ عن تطلع بلاده لقيام الدكتور مصطفى مدبولى بزيارة الكويت، فى الوقت الذى يتم الاتفاق عليه بين الجانبين. وأشار السفير إلى ارتفاع أعداد السائحين الكويتيين بمقدار ١٦٠ ألف سائح خلال العام الماضى، فضلاً عن تواجد ٢٢ ألف طالب كويتى يدرسون فى مصر.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتنامية بين مصر والكويت، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها الثنائية مع الكويت الشقيقة، وأن الحكومة المصرية لن تألو جهداً عن تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

 

 


مصر والكويت

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