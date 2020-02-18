واستعرضا خلال اللقاء آخر مستجدات الوضع في العراق ومساعي تشكيل حكومة عراقية جديدة وموقف إقليم كردستان في هذا السياق، وقد تم تسليط الضوء على خطر عودة الإرهاب من جديد في العراق وسوريا وسبل مواجهته بمساعدة التحالف الدولي، كما بحثا علاقات اربيل – بغداد والحوار من أجل حل مشاكلهما.

وأكد رئيس إقليم كردستان خلال اللقاء أنه سيواصل جهوده الرامية للتقريب بين الأطراف الكردية في سوريا ويساند كل خطوة لدیھم باتجاه الاتفاق وتوحيد صفوفهم في سبيل ضمان الحقوق وتحقيق مكانة أفضل للكرد في حاضر ومستقبل سوريا".