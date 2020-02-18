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دراسة: الرجال أكثر عرضة للوفاة جراء فيروس "كورونا" من النساء

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:12 م
دراسة: الرجال أكثر عرضة للوفاة جراء فيروس "كورونا" من النساء صورة مجهرية لفيروس كورونا
أ ش أ

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خلص باحثون صينيون إلى أن الرجال معرضون لخطر الموت أكثر من النساء إذا أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد، وفقا لأكبر دراسة حول تفشى المرض حتى الآن، وفى بحث نشر، اليوم الثلاثاء، نقلته شبكة "سى إن بى سي" الأمريكية، كشفت البيانات أن معدل الوفيات أعلى بين الرجال منه بين النساء، حيث وصل معدل وفيات للمرضى الذكور إلى 2.8%، فى حين أن 1.7% من الإصابة بين النساء أدت إلى الوفاة.
 
ومثل المرضى الذكور، حوالى 23 ألفا من المصابين بفيروس "كورونا" أى ما يعادل 51%، فيما وصل عدد النساء المؤكدة أصابتهن بالمرض الرئوى القاتل إلى 21 ألفا و691 حالة، بنهاية 11 فبراير، وهو التاريخ الذى توقف الباحثين عن جمع البيانات. 
 
وأشار الباحثون، إلى أن كبار السن والمصابين بأمراض أخرى بالفعل كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض "كوفيد -19" المميت.
 
ووجدت الدراسة، أن معدل الوفيات يزيد مع تقدم العمر، حيث وصل معدل الوفاة بين المرضى الذى تتجاوز أعمارهم الثمانون عاما نحو 14.8%، و8% فى الفئة العمرية التى تتراوح بين 70 و79 عاما، فى حين يتراجع معدل الوفاة إلى 3.6% بين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عاما.
 
وحسب الباحثون، معدل الوفيات الإجمالى بين المصابين بكل فئاتهم العمرية ودرجة أصابتهم عند 2.3%، وهو ما مجموعه 1023 حالة وفاة للحالات التى تم دراستها.
 
وأوضحت الدراسة، أن 10.5% من حالات الوفاة كانت مصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية قبل إصابتهم بالفيروس المستجد، و7.3% لدى مرضى السكري، لكن النصيب الأكبر للوفيات كان لدى المصابين بأمراض الجهاز التنفسى المزمنة وارتفاع ضغط الدم والسرطان.
 
وفى المرضى الذين ليس لديهم أى حالات مرضية مبلغ عنها، انخفض معدل الوفيات إلى 0.9%، وفقا للدراسة.
 
وتفصل الدراسة، حالة 44 ألفا و672 حالة مؤكدة من الفيروس الرئوى، و16 ألفا و186 حالة مشتبه فيها، و889 حالة لم يظهر حامل الفيروس أى أعراض، كما تم تصنيف المرضى إلى ثلاث مجموعات حسب ما إذا كانت أعراضهم خفيفة أو حادة أو حرجة.
 
فيما درس الباحثون، 72314 سجلا للمرضى من المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
 
وسجلت غالبية حالات المرضى فى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عاما، وفقا للبحث، وأبلغ معظم المصابين بفيروس كورونا - المسمى رسميا "كوفيد - 19" عن "التعرض للإصابة عن طريق شيء له علاقة بمقاطعة ووهان" التى يعتقد أن تكون نقطة إنتشار الفيروس، بينما تم تصنيف 81% من الحالات المؤكدة على أنها خفيفة.
 

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ووهان الصينيه

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