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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:09 م
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خطوة بخطوة.. اعرف كيفية إجراء عملية الفيمتو رينج.. من الدكتور أحمد المعتصم

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:00 م
خطوة بخطوة.. اعرف كيفية إجراء عملية الفيمتو رينج.. من الدكتور أحمد المعتصم الدكتور أحمد المعتصم
تقرير خاص

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يعتبر "الفيمتو رينج" من أحدث الوسائل لعلاج القرنية المخروطية، حيث يساعد بشكل قوي على علاج تدهور حالة القرنية واستعادة قوة الإبصار.

الدكتورأحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصاروالمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح في التقريرالتالي خطوات إجراء عملية الفيمتو رينج لعلاج القرنية المخروطية.

وأوضح الدكتورأحمد المعتصم في حديثه لـ "اليوم السابع" إن عملية الفيمتو رينج تتم بزراعة حلقات طبية لتثبيت ألياف القرنية، للحد من قصر النظر أو الاستجماتيزم أو التخلص منهما في المرضى الذين يعانون من القرنية المخروطية، بحيث يمكن استعادة رؤيتهم الطبيعية، وعدم الحاجة إلى إجراء عملية زرع القرنية.

حالات تحتاج لإجراء الفيمتو رينج
حالات تحتاج لإجراء الفيمتو رينج

 

وأكد إن الفيمتو رينج تعتبر جراحة بسيطة لإعادة تشكيل سطح القرنية من الشكل المخروطي للشكل الطبيعي المسطح، عن طريق تثبيت حلقات بلاستيكية متخصصة تدعم ألياف القرنية، حيث يتم إدخالها في الطبقة الوسطى من القرنية لتغيير شكل وموقع المخروط المتشكل، وتقضي على بعض أو كل المضاعفات التي تسببها القرنية المخروطية، وتوفر رؤية جيدة للتفاصيل المختلفة.

 

الحالات التي تحتاج لإجراء الفيمتو رينج:
 

وفي السياق ذاته أشار إلي إن أكثر الحالات التي تحتاج إلى عملية الفيمتو رينج هم مرضى القرنية المخروطية في المرحلة المتوسطة أو المتقدمة، ومرضى القرنية المخروطية الذين يعانون من قصر نظر شديد، ومرضى القرنية المخروطية الذين يعانون من الاستجماتيزم.

خطوات لإجراء عملية الفيمتو رينج
خطوات لإجراء عملية الفيمتو رينج

 

خطوات إجراء الفيمتورينج:
 

واستطرد الدكتور أحمد المعتصم حديثه عن خطوات اجراء الفيمتو رينج والتي تبدأ بإستخدام قطرات التخدير الموضعي لتخدير العين، واستخدام المشبك لإبقاء العين مفتوحة طول الوقت، ثم يتم وضع حلقة أو حلقتين نصف دائريتين في الطبقات العميقة للقرنية عن طريق شق صغير يتم عمله بواسطة شعاع الليزر، وتستغرق عملية زراعة حلقات الفيمتو رينج لتثبيت القرنية حوالي 15-20  دقيقة.

 

وتأتي الثلاث خطوات الأساسية لهذا الإجراء بهذا الترتيب:
 

الخطوة 1: يتم إجراء شق صغير واحد على سطح القرنية باستخدام الليزر.

الخطوة 2: يتم وضع أداة توسيط على سطح العين لعدة دقائق للمساعدة في تثبيت العين وضمان المحاذاة الصحيحة لإدخال الحلقات، خلال هذا الوقت، يتم فصل طبقات القرنية على الحافة الخارجية حيث سيتم وضع الحلقات.

 

الخطوة 3: يتم إغلاق الفتحة الصغيرة في القرنية.

وشدد على إنه من الضروري المتابعة لمراقبة عملية الشفاء وتقييم الفوائد البصرية للجراحة، وفي بعض الحالات حتى بعد نجاح العملية، قد يظل هناك حاجة للنظارات الطبية أوعمليات الليزك لتصحيح عيوب الإبصار بشكل كامل في بعض الحالات.

وأعلن إن المريض بعد إجراء الفيمتو رينج يستطيع العودة للمنزل في نفس اليوم، مع الالتزام بوضع قطرات المضاد الحيوي، والقطرات المُلطفة للعين التي نصفها له، ويُلاحظ المريض تحسن ملحوظ في الرؤية من اليوم الأول، يستمر في التحسن لمدة من أسبوع إلى 3 أسابيع.

 

مميزات الفيمتو رينج في علاج القرنية المخروطية:
 

ولفت إن هذا الإجراء يتم بالكامل بدون أى مشرط جراحي، ويستغرق بالكامل أقل من 10 دقائق، ومن مميزات عملية الفيمتو رينج أنها  تغني عن عمليات ترقيع القرنية أو زراعة القرنية الصعبة، و ترفع القرنية بدلاً من سقوطها لأسفل، فتمنع تدهور حالة القرنية، و تساعد في تحسين قوة البصر وعلاج قصر النظر والاستجماتيزم، و تتمتع بنسبة نجاح عالية، وتعتبر عملية آمنة تمامًا.

 

والجدير بالذكر إن الدكتور أحمد المعتصم يعتبر من أوائل الجراحين الذين قاموا بإجراء عملية الفيمتو رينج منذ أكثر من 15 عامًا في مصر والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات، وهو متخصص في جراحات الليزك والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، و يتمتع بخبرة لأكثر من 20 عاما، كما شارك في عمليات علاج القرنية المخروطية في مصر والعديد من البلدان حول العالم، وهو زميل الجمعية الملكية للجراحين في إدنبرة (FRCS)، و عضو الأكاديمية الأمريكية لأمراض العيون في سان فرانسيسكو، و عضو الجمعية الدولية للجراحات التصحيحية، و أستاذ طب جراحة العيون بجامعة عين شمس.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض العيون وتصحيح الابصار،  يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد المعتصم عبر "فيس بوك":

 

 

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والموقع الإلكتروني لمركز الدكتور أحمد المعتصم:

http:// https://dr-ahmedelmotasem.com/ar/

 

 

عنوان المركز:

- ش أبو بكر الصديق - مصر الجديدة.

 

للتواصل-احمد-المعتصم
للتواصل-احمد-المعتصم

 

 

الفريق-الطبي (1)
الفريق-الطبي (1)

 


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