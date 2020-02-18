حميات بني سويف : لاتوجد حالات مصابة بفيروس كورونا المستجدة

بني سويف - أيمن لطفي

نفى الدكتور وليد عبده مدير مستشفى الحميات ببني سويف ما تردد عن وجود حالة مصابة بمرض فيروس كورونا المستجدة قادمة من شمال المحافظة ومحتجزة بغرفة العزل بالمستشفى .

وأشار وليد عبده إلى انتشار شائعة عبر إحدي صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد،لأحد المواطنين المقيمين بمركز ناصر شمال بني سويف، وتم نقلها إلي مستشفى الحميات.

ولفت وليد عبده أن المستشفى رفع حالة الاستعداد القصوي بين أقسامها المختلفة والعاملين بها، بناء على توجيهات وزارة الصحة و تعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، منوها عن استقبال مستشفى الحميات لحالات الأمراض المتوطنة والمعدية والإلتهاب الرئوي ويقدم الأطباء لهم الخدمة الصحية اللازمة.

وفى ذات الصدد أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف على أهمية التثقيف الصحي ونشر التوعية اللازمة للتعريف بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك من خلال التواصل مع الأوقاف والأزهر والكنيسه والجمعيات الأهليه، في إطار تنفيذ تعليمات الوزارة باتخاذ الاجراءات الوقائية مسبقا.

وشدد يوسف على مدراء الوقائي والعلاجي و الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراقبين الصحيين للترصد البيئي والأمراض المعدية، بضرورة المتابعه اليوميه وترصد الحالات المشتبه فيها بالعيادات الخارجيه، وكذلك التأكد من توفير المستلزمات الطبيه والأقنعه الوقائية وتطبيق معايير مكافحة العدوى وآليه التعامل مع الحالات المشتبه فيها وتوفير غرف للعزل داخل المستشفيات، منوها عن إجتماعه بقيادات المديرية مدراء المستشفيات والمراقبين الصحيين لمراجعة خطة العمل المتضمنة " توعية وإجراءات وقائية" الخاصة بمرض كورونا الذي ظهر بالصين.