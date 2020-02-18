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حلفاء الشر من البلطجة لتهديد السفراء.. تركيا وقطر وشعار الإرهاب بالمنطقة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:51 م
حلفاء الشر من البلطجة لتهديد السفراء.. تركيا وقطر وشعار الإرهاب بالمنطقة تميم وأرردوغان
كتب محمود العمرى

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تدخل مستمر من النظام التركي، برئاسة رجب طيب أردوغان، بالتدخل في شئون قطر والتحدث باسمها، وذلك لمحاولة فرض السيطرة على المنطقة، وتنفيذ مخططاتهم الإرهابية التي يسعون إليها، كحليف واحد ، لارتكاب الجرائم والتحريض ضد استقرار الدول.

فمؤخرا صدر تصريح من وزير الخارجية التركي، وكإنه يتحدث باسم قطر، والذى ذكر فيه أن أزمة قطر مع دول الخليج مصطنعة وأنقرة لا ترى أي أسباب لمقاطعة الدوحة، وأدعى أن الدول العربية وعدت بتقديم أدلة عن دعم قطر للإرهاب ولم تقدم شيء"، إدعاءات وأكاذيب تروجها الدوحة وتركيا من اجل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

 
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وحسب مراقبون، لم يتوقف الأمر على ذلك بل وصل إلى تهديدات وجهها النظام التركي إلى السفير الروسي في تركيا  أليكسي يرخوف، عبر صفحة السفارة الروسية لدى أنقرة، وأنه تم مطالبة تركيا باتخاذ تدابير إضافية لحماية السفارة الروسية في أنقرة، من أجل سلامة موظفي السفارة الروسية.

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تركيا

قطر

اردوغان

تميم

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