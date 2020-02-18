جون بولتون: آمل ألا يقوم البيت الأبيض بمنع نشر كتابى

عبر جون بولتون مستشار الأمن القومى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن قلقه بشأن منع البيت الأبيض لكتابه الذى لم ينشر بعد مشيرا إلى أنه يجب أن يتمكن من الرد على التغريدات التى ينشرها الرئيس عنه. وتلك هى أول تصريحات علنية لبولتون منذ تبرئة ترامب خلال مساءلة فى مجلس الشيوخ وأدلى بها فى ندوة أقيمت فى جامعة ديوك بولاية نورث كارولاينا. وقال "أتمنى، في النهاية، أن أتمكن من نشر الكتاب.. أتمنى ألّا يُمنع".

ولدى سؤاله عن انتقادات الرئيس له على تويتر قال "إنه (ترامب) ينشر تغريدات لكن لا يسعني التحدث في الأمر. هل هذا عدل؟"

وترك بولتون (71 عاما) منصبه في سبتمبر إثر خلافات مع الرئيس. ويقول ترامب إنه أقاله بينما يقول بولتون إنه استقال.

وأبلغ البيت الأبيض بولتون في يناير إن مسودة كتابه تحتوي فيما يبدو على "كمية كبيرة من المعلومات السرية" ولا يمكن نشره في شكله الحالي.

وقال بولتون خلال الندوة أمس الاثنين إن البيت الأبيض لا يزال يقوم بمراجعة مسودة الكتاب.