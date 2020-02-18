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جمارك السويس تضبط محاولة تهريب عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:35 م
جمارك السويس تضبط محاولة تهريب عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية محاولة تهريب عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية
كتب أحمد مصطفى

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نجحت جمارك السويس برئاسة الدكتور عبدالهادى النجار مدير إدارة المنافذ الجمركية، فى ضبط محاولة تهريب عدد من الأجهزة الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

 

ففى أثناء إنهاء إجراءات خروج البضائع والسيارات والركاب بمنفذ باب رقم 7 بجمارك السويس اشتبه فتحى عبد الغفار فى سيارة ملاكى السويس قيادة ب . ش . ع .

 

وتم تشكيل لجنة جمركية من غريب عرابى معاوني جمارك ومصطفى إبراهيم مأمور منافذ وعازر قلادة  مدير إدارة المنافذ بجمرك السويس ومحمود يوسف مدير مجمع الوارد فتبين وجود 2 جهاز صدمات كهربائية وجهاز لجراحات التجميل و 4 جهاز منظم للأوكسجين و2 جهاز معدنى للأسنان و 67 قطعة معدنية عبارة عن كلابة وأداة تنظيف أسنان مخبأة داخل كرتونة كبيرة مغلفة بشنطة السيارة .

محاولة تهريب عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية (2)
 

وقدرت التعويضات والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة ب 254 ألف و 532 جنيها.

 

قرر الدكتور عبدالهادي النجار مدير عام منافذ السويس اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 24 لسنة 2020 والتحفظ علي المضبوطات، وتم تحرير المحضر بإدارة الشئون القانونية برئاسة الأستاذ إبراهيم عامر .

محاولة تهريب عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية
 

جمارك السويس

محاولة تهريب

مستلزمات طبية

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