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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:04 م
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جلينكور تتكبد أول خسارة سنوية فى 4 أعوام بفعل انخفاض القيمة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:09 م
جلينكور تتكبد أول خسارة سنوية فى 4 أعوام بفعل انخفاض القيمة جلينكور
رويترز

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أعلنت جلينكور اليوم الثلاثاء، تكبدها أول خسارة صافية سنوية لها منذ 2015، مع تحمل شركة التعدين وتجارة السلع الأولية نفقات انخفاض قيمة في عملياتها للفحم في كولومبيا وحقول نفط في تشاد وأنشطة للنحاس والكوبالت في إفريقيا.

ومنيت شركة التعدين، المدرجة في لندن وتعمل في أكثر من 150 بلدا، بخسارة صافية بلغت 404 ملايين دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، مقارنة مع ربح 3.41 مليار في العام السابق.

وبلغت الأرباح الأساسية - الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين - 11.60 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 11.25 مليار دولار.


جلينكور

تجارة السلع الأولية

شركة التعدين

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