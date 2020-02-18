جامعة سوهاج: صرف حوافز النشر العلمى لـ2019 وتمويل 40 بحثا بـ2 مليون جنيه

سوهاج محمودمقبول

افتتح اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر العلمى الخامس لشباب الباحثين، وذلك بالمركز الدولى للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، وبحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، الدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من شباب الباحثين.

وفى بداية كلمته قدم الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة شكره للدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لرعايته للمؤتمر ولدعمه الكامل لكافة الأنشطة العلمية التى تنظمها الجامعة، كما وجه شكر مماثل للواء طارق الفقى محافظ الإقليم على تعاونه الدائم والمستمر مع الجامعة وإتاحة كافة الإمكانيات من أجل خدمة العملية التعليمة والمجتمع السوهاجى.

وأعرب عزيز عن فخره وسعادته بانعقاد هذا المؤتمر العلمى الهام فى رحاب الجامعة للعام الخامس، مشيداً بجهود جميع القائمين على تنفيذ هذا الحدث العلمى وخروجه بهذا الشكل المشرف، وذلك نظرًا لأهميته فى تنمية ودعم روح الإبداع لدى شباب الباحثين، من أجل تكوين فرق بحثية من جميع التخصصات لتنفيذ الخطة البحثية للجامعة، وتشجيع شباب الباحثين على المشاركة وتنمية روح التعاون بينهم، لحل قضايا المجتمع المدنى، مؤكداً أن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع الدراسات العليا والبحث العلمى، والذى يشهد تطور ملحوظ وتقدم فى مختلف المجالات، مما ساهم فى دخول الجامعة فى التصنيفات العالمية وحصولها على مراكز متقدمة فى مجالات مختلفة، معلناً عن صرف حوافز النشر العلمى لعام 2019، وتمويل 40 بحث علمى بمبلغ 2 مليون جنيه لتشجيع شباب الباحثين.

وفى ذلك السياق أشاد الدكتور احمد سليمان بالتطور الملحوظ والقفزات المتتالية التى تشهدها الجامعة فى كافة المجالات بقيادة الدكتور أحمد عزيز، مقدماً خالص الشكر للجنة التنظيمية للمؤتمر على ما بذلته من جهد وتفانى بالعمل على مدار ٤ أشهر لخروج هذا المؤتمر بالشكل اللائق والمشرف لجامعتنا، مضيفاً أن هذا العام يشهد اقبالاً ملحوظاً على المؤتمر من شباب الباحثين، مقارنة بالعام الماضى، حيث تقدم 208 بحث علمى فى مجالات العلوم الأساسية والطبية والإنسانية، بالإضافة إلى العلوم الهندسية.

وأوضحت الدكتورة صباح صابر أن أهمية المؤتمر جاءت إيماناً من الجامعة بضرورة إعداد جيل من شباب الباحثين وتأهيليهم ليصبحوا علماء وقادة للمستقبل، مشيرة إلى أنه سوف يتم مناقشة 14 محوراً خلال 4 جلسات علمية فى عدة موضوعات، ومنها دور البحث التربوى فى تحقيق الخطة البحثية للجامعة، التحول الرقمى لتحقيق التنمية، الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات، التغيرات المجتمعية فى العصر الحديث، التقنيات المعاصرة فى علوم الرياضة المتنوعة، التوجهات الحديثة فى الدراسات التجارية والشمول المالى وغيرها.