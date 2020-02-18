جامعة بنها ضمن أفضل 201 جامعة على مستوى العالم لدول الاقتصاديات الناشئة 2020

القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حققت مركزا متقدما في تصنيف التايمز 2020 لدول الاقتصاديات الناشئة حيث صنفت الجامعة للعام الثاني على التوالي ودخلت ضمن أفضل 201- 250 جامعة على مستوى العالم لدول الاقتصاديات الناشئة .

ووجه السعيد التهنئة لكل أسرة جامعة بنها مشيرا إلى أن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية كان نتيجة سياسات الجامعة التى تعمل على تطوير العملية التعليمية وتحفيز البحث العلمى ودعمه وتحسين مخرجات النشر الدولى وتتبع مردوده على كافة المستويات والسعي لخلق جيل من المبتكرين والمبدعين المتميزين من الطلاب وشباب الباحثين وهيئة التدريس.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على قطاع الدراسات العليا إن تصنيف التايمز له عدة إصدارات منها تصنيف جامعات دول الاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم والذي جاءت فيه جامعة بنها من أفضل 201 جامعة عالميا.

وأضاف، أن التصنيف يستخدم نفس مؤشرات الأداء الثلاثة عشر التي يستخدمها من أجل الحكم على تصنيف الجامعات فيما يتعلق بالتدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية ولكن يتم إعادة معايرتها لتعكس أولويات التنمية للجامعات في الاقتصادات الناشئة، حيث تم استخدام بيانات عدد الطلاب المنتظمين وعدد الطلاب الوافدين ونسبة الطلبة إلى الطالبات ونسبة الطلاب لهيئة التدريس ضمن بيانات التقييم.

وعلى جانب آخر، تشارك جامعة بنها في الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب EDUGATE 2020 وذلك في نسخته السادسة المقامة بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري تحت عنوان "القيادة الذكية للجامعات الذكية" وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى تكريم الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، من جانب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واشون فرنانديز، المدير الإقليمي للتصنيف QS لدول آسيا وشمال افريقيا وذلك ضمن فعاليات افتتاح المنتدى والتي تشهد تكريم الجامعات التي حققت انجازًا في تصنيف الجامعات العالمي QS لعام 2020.

وقال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إنه سعيد بالتكريم لأنه يعكس جهود متكاملة قام بها جميع أبناء الجامعة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين ترتيب الجامعة عالميًا.

وأشار "السعيد" إلى أن جناح الجامعة بالمعرض هذا العام يمثل أهمية كبرى للزائرين من الطلاب وأولياء الأمور حيث سيتم من خلاله تعريف الطلاب على البرامج الدراسية الخاصة (الجديدة) التي تقدمها الجامعة وهي برامج تتسم بالتميز والابتكار في التعليم والبحث العلمي كما تراعي متطلبات سوق العمل على المستوى المحلي والاقليمي كما تهدف لخلق جيل من المبتكرين والمبدعين المتميزين.

من جانبه اكد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جامعة بنها حريصة على التواجد في المعارض والملتقيات التعليمية المختلفة بهدف التواصل مع الطلاب وتعريفهم بكليات الجامعة وتخصصاتها وبرامجها المختلفة بهدف جذب الطلاب نحو الجامعة. مضيفًا أن مشاركة الجامعة بالمعرض تمثل فرصة للتواجد وسط مجتمع التعليم العالي المصري والإقليمي.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، أن مشاركة جامعة بنها في المعرض تمثل نوع من التواصل الأكاديمي مع الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وأولياء أمورهم حيث يتم عرض البرامج الدراسية ليكون جناح الجامعة بالمعرض بمثابة نقطة وصل بين الجامعة والطلاب لمساعدتهم على التعرف على البرامج الدراسية ومتطلبات الالتحاق بها.



تكريم جامعة بنها لانجازها في تصنيف الجامعات العالمي QS )