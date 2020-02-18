جامعة الأقصر تعقد ندوة تثقيفية حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه

وخلال الندوة أكد الدكتور محمد شحات علي الهدف الرئيسي من قيام الجامعة بعقد هذه الندوة، وهو طمأنة الطلاب على أن الوضع في مصر تحت السيطرة، من خلال الإجراءات والتدابير اللازمة التي تتخذها الدولة بمختلف أجهزتها من أجل منع دخول الفيروس إلى البلاد، مشيرًا إلى أنه لم يتم إكتشاف أية حالة مريضة بالفيروس في مصر، كما قام بالشرح المستفيض للحضور عن فيروس كورونا وطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس، مشدداً على إتباع التعليمات العامة وعدم الإستهانة بتطبيقها في حياتنا اليومية، كما أوضح أعراض الإصابة بالفيروس وأكد على ضرورة التواصل مع الجهات المعنية في حالة الشك في وجود أي أعراض للفيروس.

وخلال الندوة فتح الدكتور محمد شحات الباب أمام الطلاب لطرح الأسئلة والاستفسارات، حيث تفاعل الطلاب بصورة لافتة حول ما تم طرحه من معلومات هامة كان لها عظيم الأثر على الطلاب وكافة الحضور.

وكانت محافظة الأقصر، شهدت على مدار الأيام الماضية التجهيز والاستعداد على قدم وساق، خطوات جدية للحد من تسلل الفيروس الشهير حول العالم "كورونا" وذلك عبر اتخاذ عدة إجراءات احترازية قوية للحد من الفيروسات المعدية ومكافحتها بأحدث الوسائل الطبية حول العالم، حيث تم العمل لدى وصول معدات من وزارة الصحة بفحص كافة الركاب القادمين على متن الرحلات من حول العالم.