جامعة أسوان تفوز بثلاثة مشروعات من أكاديمية البحث العلمى فى الطاقة

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

فازت كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان بثلاثة مشروعات من أكاديمية البحث العلمى ،حيث من المقرر أن تعمل كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان من خلال هذه المشروعات على تخريج كوادر علمية بحثية تستطيع المشاركة فى إيجاد حلول مبتكرة لمشكلات الطاقة المتجددة والغير متجددة.

من جهته أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية على إهتمام جامعة أسوان بالبحث العلمى والتطبيقى لطلاب كليات الهندسة بجامعة أسوان حيث تضم جامعة أسوان كليتين للهندسة وذلك لخلق جيل من المبدعين والمبتكرين وشباب المهندسين الباحثين.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنه فى هذا الإطار استطاعت

كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان فى الحصول على ثلاثة مشروعات للطلاب من أكاديمية البحث العلمي

ولفت الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إلى أن جامعة أسوان تعمل على الاهتمام بالبحث العلمى وتوفير كافة الإمكانيات التى تعظم من قدرات الطلاب البحثية وربطها بسوق العمل.

و المشروعات الثلاثة التى أعلنت عنها جامعة أسوان اليوم هى مشروع التحكم فى وحدة تجميع طاقة شمسية فى تحلية المياه بقيمة 58 ألف جنيه

- ومشروع تصميم محول تيار مضخات الطاقة الشمسية مضاد لتأثير الغيوم - بقيمة 60 ألف جنيه.

- و مشروع تحسين أداء تربينة الهواء نوع سافونيوس - بقيمة 26 ألف جنيه .

وكانت قد نظمت كلية الطب بجامعة أسوان، بالتعاون مع أعضاء البرلمان بمركز كوم امبو ومديرية الشئون الصحية بأسوان القافلة الطبية التى ضمت عشرة تخصصات بمستشفى كوم امبو العام، وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان و الدكتور محمد ذكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان والدكتور عبدالله العبيدى مدير عام مستشفيات أسوان الجامعية، وبإشراف الدكتور هشام حامد الرفاعى وكيل كلية الطب بجامعة أسوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و تعد قافلة جامعة أسوان بمستشفى كوم امبو قافلة طبية تعليمية خدمية وتضم القافلة نخبة متميزة من الاساتذة الأطباء والمدرسين والاستشاريين بكلية الطب بمستشفى كوم امبو فى مختلف التخصصات وأيضا بمستشفى أسوان الجامعى.