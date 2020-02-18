توقيع الكشف الطبي المجاني على 423 مواطنا في قافلة طبية بالوادى الجديد

فريق المحافظات

اختتمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، فعاليات قافلة طبية لأهالي قري شرق بولاق جنوب مركز الخارجة ،بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 423مواطنًا علي مدار الـ48 ساعة الماضية، وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أحمد محروس، تنظيم القافلة الطبية لسكان القرية، حيث قدمت القافلة خدماتها على مدى يومي 17 و18 فبراير الجاري، في 6 تخصصات طبية وجرى تحويل حالة لمستشفى الخارجة العام لاستكمال الفحوصات والعلاج، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لـ41حالة، وتحاليل متنوعة وأشعة لـ26مواطنا آخرين.

وأضاف محروس، أن القافلة الطبية قدمت خدماتها بالمجان بإشراف الدكتور محمد سعد، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، ومن خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، حيث إن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الشرفاء، والذين يحرصون على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، إيمانًا منهم برسالة الطب التي تحمل معاني الرحمة للبشرية.

ولفت إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.

وفي سياق مختلف أعلن مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بهاء شوقي، اليوم الثلاثاء، عن إقامة معسكرات علاجية بالمحافظة، وذلك في اطار التعاون المشترك بين الاداة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة وادارة الطلائع بمديرية الشباب بالوادي الجديد، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.