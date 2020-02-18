تنظيم ثانى فعالية لمبادرة " معا ضد السرطان " بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدينة العريش بشمال سيناء مساء اليوم الثلاثاء ، تنظيم ثانى فعاليات مبادرة " معا ضد السرطان" التى تستهدف نشر الوعى وسبل الوقاية والأكتشاف المبكر لمرض السرطان من خلال ندوات توعوية وانشطة رياضية وفنية منوعة تقدم فى مواقع مختلفة بنطاق مركزى العريش وبئر العبد بشمال سيناء ، وتنظمها مؤسسة اهلية بالعريش .

و عقدت الندوة الثانية فى مبادرة " معا ضد السرطان " فى مركز شباب ضاحية السلام بمدينة العريش ، بحضور نحو 80 مشارك ، وحاضر فيها الدكتور محمد رستم " الاستشارى بمستشفى العريش العام ، و" فتحى عثمان" مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الشئون الصحية .

وقال " على غيط "، مدير ادارة الجمعيات الاهلية بمديرية التضامن الاجتماعى، ان مبادرة " معا ضد السرطان"،هى نتيجة تعاون و جهد العمل الاهلى البناء و التعاون بين الجمعيات ، حيث ان مديرية التضامن تدعم الجمعيات الجادة فى تنمية المجتمع المحلى و تدعم الفعالين بالخبرات المختلفة

وقدم الدكتور محمد رستم " الاستشارى بمستشفى العريش العام ، محاضرة توعوية اوضح خلالها، معدلات الإصابة بالمرض على مستوى العالم ومصر، وشدد على ضرورة اتخاذ المسارات الصح لبدء العلاج حال اكتشاف المرض ، وقدم شرح لأهم طرق اكتشاف المرض ، وشدد على ضرورة، الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة فى مختلف المواقع الصحية والمتمثلة بفرق الكشف للوقاية من مرض سرطان الثدى للسيدات، وأوضح اماكن تواجد الفرق فى نطاق المحافظة مبينا انها تنتظر المستفيدين من الحملة فى كل موقع ومستشفى بكافة أنحاء المحافظة