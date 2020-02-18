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تموين سوهاج: تحرير 470 محضر خلال أسبوع فى مجال المخابز والأسواق

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:00 ص
تموين سوهاج: تحرير 470 محضر خلال أسبوع فى مجال المخابز والأسواق حملة تموينية - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قال محمد حسين دياب وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة والتجارة الداخلية بسوهاج إنه تم تحرير 470 محضر خلال أسبوع فى مجال المخابز والأسواق على مستوى مراكز المحافظة، وأضاف وكيل مديرية التموين لـ "اليوم السابع " أنه تم تحرير المحاضرلأسباب نقص وزن وتوقف وعدم حمل شهادة صحية وتصرف وغلق وعدم انتظام سجلات وامتناع عن البيع، مشيرا أنه فى مجال الأسواق شملت المحاضر عدم الإعلان عن الأسعار وانتهاء صلاحية ولحوم وجزارة وغش تجارى ومواد بترولية ومحال بدون ترخيص وغيرها ، كما تم تحرير 7 محاضر لأصحاب مستودعات البوتاجاز خلال أسبوع .

كانت إدارة مباحث التموين بسوهاج، قد وجهت حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل، أسفرت عن ضبط 154 قضية تموينية، منها قيام المدعوة "يامنة ش ع ك" 34 سنة وتقيم دائرة قسم أول سوهاج بتجميعها 8 أطنان دقيق بلدى مدعم، لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من ضبط "20" قضية إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 15" قضية إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 17" قضية عدم حمل شهادة صحية و" 23 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 12 " قضية غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 11 " قضية عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و" 9 " قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز و" 9 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 12" قضية غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 8" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و" 7" قضايا إدارة منشأه بدون ترخيص.


سوهاج

التموين

مستودعات البوتاجاز

المخابز

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