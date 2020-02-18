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"تعليم كفر الشيخ" تمنع الأغانى المبتذلة من أنشطة المدارس

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:15 ص
"تعليم كفر الشيخ" تمنع الأغانى المبتذلة من أنشطة المدارس وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها وجهت بتنمية مهارات الطلاب واظهار مواهبهم فى المجالات والأنشطة سواء الغنائية والثقافية والفنية، مشيرة إلى أنها وجهت بعدم ترديد أى أغانى مبتذله أو غير لائقة أخلاقياً، ولم تشهد مدارسنا أى احتفالية أو اذاعة اغنية تخالف الذوق العام، وكل الأغانى التى تردد فى طابور الصباح أو تذاع فى الإذاعة المدرسية أغانى وطنية .

وأضافت وكيل الوزارة، لـ "اليوم السابع"، أنها تلقت توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغانى غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو فى الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

وقالت وكيل الوزارة، إنه يتم اختيار نوعية الأغانى والكلمات بعناية شديدة، وأن هذه التوجيهات والتعليمات حرص الموجهون على تنفيذها من بداية العام الدراسى، وأن تلك الأغانى التى تردد فى طابور الصباح أو فى ختام الانشطة بالمدارس تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة فى نفوسهم.

وقالت وكيل الوزارة، كما شهدت المدارس عدد من الفعاليات والندوات التى تنبذ التنمر والعنف والسلوك السيئ، ويتم توجيه الطلاب بتعزيز القيم والمبادئ وتشجعهم على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.

 


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