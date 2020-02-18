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تعليم الإسماعيلية: حظر الأغانى الشعبية والمهرجانات والبنطلون المقطع بالمدارس

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:00 ص
تعليم الإسماعيلية: حظر الأغانى الشعبية والمهرجانات والبنطلون المقطع بالمدارس طابور مدرسى - ارشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ملتزمة بالأنشطة الفنية والموسيقية التى لا تخالف السلوكيات العامة، وتحظر الأغاني الشعبية وأغاني المهرجانات، كوسيلة تعليمية داخل الفصول بالمدارس في أي مادة دراسية، في مختلف مراحل التعليم.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه حريص على التنبيه على مديرى جميع المدارس على عدم إذاعة أو تشغيل أى أغانى شعبى أو أغانى غير لائقة أخلاقيًا، أثناء طابور الصباح أو فى الاحتفالات المدرسية أو خلال عقد المسابقات أو ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها، حسب تعليمات وزارة التربية والتربية، مشيرًا إلى أن المدارس دائمًا ما تهتم بالأغانى التعليمية أو الوطنية التى تحس على قيم الولاء والانتماء.

وتابع، "قبيصى"، أنه عقد عدة اجتماعات مع مديرى المدارس، أكد خلاله على التنبيه على الطلاب والتلاميذ بعدم ارتداء الملابس غير اللائقة خلال اليوم الدراسى، حيث تم حظر ارتداء البنطلون المقطع أو حلق  الشعر بقص جوانب الشعر وتركه من الأعلى.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بالتنبيه على المدارس بعدم إذاعة أى أغانى غير لائقة أخلاقيًا، أثناء طابور الصباح أو فى الاحتفالات المدرسية أو خلال عقد المسابقات أو ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

وأكدت الوزارة، على ضرورة اختيار نوعية الأغانى التى تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتى تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة فى نفوسهم، مشيرة إلى أن ذلك جاء فى ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن لوحظ انتشار بعض الأغانى غير الهادفة ببعض المدارس، والتى تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة أن الغناء أداء فنى راق يسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغانى مراعاة تلك التى تساهم فى تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.


تعليم الاسماعيليه

الدكتور خالد خلف قبيصى

الاغانى فى المدارس

مدارس الاسماعيليه

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